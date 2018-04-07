Министр финансов США оценил потенциал торговой войны с Китаем

Потенциал торговой войны между США и Китаем есть, заявил глава американского минфина Стивен Мнучин.

«Но это не является нашей целью», – приводит его слова RT со ссылкой на CNBC.

Глава американского государства Дональд Трамп «хочет, чтобы торговля между странами носила взаимный характер», заявил министр.

Мнучин надеется, что Вашингтон и Пекин смогут урегулировать сложившуюся ситуацию.

При этом Мнучин заверил, что американская сторона продолжит отстаивать свои интересы.