Трамп поблагодарил Си Цзиньпиня за торговые уступки

Президент США Дональд Трамп выразил благодарность председателю КНР Си Цзиньпиня за снижение пошлин на автомобили и другие шаги в сфере торговли.

«Очень благодарен главе КНР Си (Цзиньпиню, – прим. ВЗГЛЯД) за его любезные слова о ввозных пошлинах и автомобильных барьерах... а также за его понимание относительно интеллектуальной собственности и технологий. Вместе мы достигнем большого прогресса!» – написал Трамп в Twitter.

Ранее глава КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия ежегодного Азиатского экономического форума (АЭФ) в Боао объявил о снижении пошлин на ряд импортируемых в Китай товаров, включая автомобили. При этом во вторник сообщалось, что Китай инициировал в ВТО спор с США по новым пошлинам на импорт стальной и алюминиевой продукции.

В воскресенье, 8 апреля, Дональд Трамп заявил, что Китай снимет торговые барьеры. Днем ранее Трамп оценил торговый дисбаланс с Китаем в 500 млрд долларов в год.