Си Цзиньпин объявил о снижении в Китае импортных пошлин

Председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия ежегодного Азиатского экономического форума (АЭФ) в Боао объявил о снижении пошлин на ряд импортируемых в Китай товаров, включая автомобили.

По его словам, Китай намерен увеличивать импорт товаров с уникальными характеристиками, на которые у населения страны имеется спрос, передает РИА «Новости».

«Мы намерены активно продвигать наращивание импорта. Внутренний спрос является основной движущей силой экономического развития Китая», – заявил китайский лидер, добавив, что «Китай не гонится за положительным торговым балансом».

Кроме того, Си Цзиньпин анонсировал введение значимых мер по расширению доступа иностранных инвестиций на внутренний рынок Китая.

«В сфере услуг, особенно в финансовом секторе, мы должны гарантировать реализацию мер по упрощению доступа иностранного капитала в банковский сектор, сферу ценных бумаг и сектор страхования», – заявил Си Цзиньпин.

Напомним, в минувшее воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что Китай снимет торговые барьеры, так как это «будет правильно». Днем ранее Трамп оценил торговый дисбаланс с Китаем в 500 млрд долларов в год.