Два логистических узла, кормивших планету, одновременно вышли из строя – и это не локальная проблема, а структурный вызов всей системе глобальной продовольственной безопасности.0 комментариев
МИД назвал неприемлемым ужесточение санкций США против Кубы
МИД: Россия считает неприемлемым ужесточение санкций США против Кубы
Россия считает абсолютно неприемлемым ужесточение американского экономического, финансового и энергетического эмбарго в отношении Кубы, заявил глава латиноамериканского департамента МИД Александр Щетинин.
Щетинин подчеркнул, что Вашингтон проводит «абсолютно жестокую политику наказания этой страны, населения, создания там крайне тяжелых условий для жизни», пишет ТАСС.
Дипломат напомнил, что Куба является традиционным партнером и близким другом России, отношения с которым стали частью российской истории.
Кроме того, Щетинин отметил, что Россия и Мексика поддерживают конструктивный и взаимовыгодный диалог, несмотря на новые экономические реалии. По его словам, бизнес-миссии, посетившие Мексику в прошлом и текущем годах, демонстрируют прагматичный подход к поиску сфер взаимных интересов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник США ввели вторичные санкции для иностранных банков за операции с Кубой.
В субботу Китай призвал отменить блокаду Кубы.
В середине месяца Минфин США внес в санкционные списки по Кубе восемь компаний и три физлица.