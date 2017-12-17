Почему теперь и Китай «вмешивался в американские выборы»

Вице-президент США Майк Пенс продолжил линию Дональда Трампа по обвинению Китая во вмешательстве в выборы. Китайцы в ответ предостерегают американцев от «ловушки Фукидида», вызвавшей Пелопонесскую войну и множество других войн. Самое неприятное для всех участников конфликта – победителем в итоге может оказаться кто-то совсем неожиданный.

В США становится все более популярным жанр публикации выдержек из речей политиков до того, как они были произнесены. В результате мероприятие еще не состоялось, а все его уже обсудили. Например, вице-президент США Майк Пенс в четверг выступает в Гудзоновском институте, и выдержки из его речи уже широко разошлись в мировых СМИ.

«Пекин мобилизовал скрытых агентов и организации, а также пропагандистские издания, чтобы изменить представление американцев о политике Китая. Как сказал мне недавно представитель нашей разведки высокого ранга, то, что делает Россия, меркнет по сравнению с тем, что делает Китай в нашей стране», – написано в речи вице-президента.

Пекин собирается «предпринять беспрецедентные усилия, чтобы повлиять на общественное мнение в США» во время промежуточных выборов в Конгресс в ноябре 2018 года, а также в 2020 году, во время президентских выборов. «Они используют темы, вызывающие в обществе разногласия, такие как торговые пошлины, чтобы продвигать политическое влияние Пекина. Китай хочет, чтобы в Америке был другой президент», – цитирует WSJ текст речи.

Также в выступлении будет затронута военная тема: «Пекин пытается демонстрировать силу в таком масштабе, какого никогда ранее не наблюдалось. США не дадут себя запугать и не отступят», – говорится в документе.

Речь Пенса станет логичным продолжением выступления президента США Дональда Трампа в ООН 27 сентября. Тогда Трамп обвинил Китай во вмешательстве во внутренние дела США на основе публикации в местной газете штата Айова, официально оплаченной китайской газетой China Daily. В тексте анализировались торговые отношения между странами.

То есть повод выглядит еще более незначительным, что аналогичные обвинения в адрес России. Причем показательно, что российское вмешательство считают «доказанным» даже некоторые китайские источники. Например, гонконгское издание «Мин Бао» пишет: «Разведывательным органам США удалось обнаружить, что российские хакеры не только взломали компьютерную систему Демократической партии, но и захватили электронную почту Хиллари Клинтон, а также пытались обнародовать добытые сведения для снижения шансов Клинтон на победу. Для поддержки Трампа русские стали создавать анонимные аккаунты в «Фейсбуке» и распространять на своих страничках ложные слухи».

Автор «Мин Бао» отмечает, что обвинение во вмешательстве в выборы – это «лишь очередной этап ухудшения отношений между США и Китаем», включающий экономические и военные проблемы.

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В Китае очень любят описывать свои отношения с США термином «ловушка Фукидида», придуманным американским политологом, экс-заместителем министра обороны Грэхамом Эллисоном. Мол, подобно тому, как Пелопоннесская война началась из-за необоснованного страха Спарты перед растущим влиянием Афин, так и впоследствии страны регулярно начинали воевать в подобных ситуациях, вместо того чтобы договариваться. В своей монографии на эту тему Эллисон насчитал 16 примеров подобного противостояния, и только в четырех из них соперники сумели приспособиться к новым реалиям без большой войны. Один из примеров – распад Советского Союза.

В интервью «Радио Свобода» Элиссон привел китайский рецепт того, как США могли бы избежать военного столкновения с Китаем. Один китайский морской офицер «так прямо и сказал: «Хотите избежать столкновений с нашим флотом в Южно-Китайском море – не заходите туда. Ведь вы не станете отрицать, что таких рисков не существует, например, в Карибском бассейне, а все потому, что наших кораблей там попросту нет!»

Действительно, и Китаю, и любой другой стране мира сложно понять, почему США считают нормальным размещать свои войска возле чужих границ, но при этом попытка СССР разместить ядерное оружие на Кубе чуть не привела к ядерной войне. По мнению гонконгской газеты, «пока реакция Китая остается сдержанной, но стоит Вашингтону проявить открытую враждебность, как в ответ будут приняты жесткие меры».

В США, разумеется, также идут попытки рефлексии сложившейся ситуации. В авторитетном издании Foreign Policy опубликована статья «Действительно ли Китай вмешивается в американские выборы?», перевод которой публикует RT. Постоянный автор FP Элиас Гролл, в частности, пишет, что в преддверии промежуточных выборов республиканцы всерьез опасаются потерять преимущество в палате представителей и традиционно рассчитывают на штат Айова. Именно поэтому публикация китайской статьи в этом штате вызвала настолько резкую реакцию.

Гролл отмечает, что глава американского министерства внутренней безопасности Кирстен Нильсен вроде как опровергла слова президента, заверив в том, что никакой активности «иностранных противников» в отношении выборов не обнаружено, другие источники «звучат не так уверенно». Поэтому спецслужбы США на данный момент проводят оценку на предмет того, действительно ли китайцы пытаются повлиять на ход выборов.

В заключение статьи Гролл напоминает, что Китай уже ловили за руку на вмешательстве в американские выборы: в 90-е администрацию Билла Клинтона обвинили в получении денег на проведение кампании от иностранных лиц, в которых позднее власти признали китайцев. Поэтому «обвинения Трампа в китайском «вмешательстве», которые пока кажутся притянутыми за уши, в один прекрасный день могут оказаться реальностью», – резюмирует он.

Похоже, что в американском политическом пространстве сформировались две условные партии: «антироссийская» и «антикитайская». Первая – это преимущественно демократы плюс часть республиканцев, неформальным лидером которых был покойный Джон Маккейн. Вторая – это Дональд Трамп и его сторонники, включая беспартийных.

Причем обеим этим партиям нет большого дела до происходящего в Москве и Пекине, и, разумеется, подавляющее большинство из них вовсе не собирается воевать. «Образ врага» нужен им исключительно для внутриполитических целей, ближайшей из которых являются промежуточные выборы 6 ноября.

Как ни странно, республиканцы, которые считаются более консервативными, в данном случае оказались более «продвинутыми»: демократы воспользовались антисоветскими наработками 40–60-летней давности, заменив «проклятых комми» на «русских хакеров». А Китай как главный враг – это «модно-стильно-молодежно». Пусть ядерных ракет у него меньше, зато экономически он способен нанести США куда больший ущерб, чем Россия.

Тема «страшного экономического ущерба» продолжает раскручиваться совершенно в том же стиле, что и «вмешательство в выборы». Например, WSJ пишет, что Китай готовится «обрушить доллар», продав американских долговых облигаций на 3 млрд «зеленых». Маленькое уточнение – общий объем вложений Китая в американские облигации – 1,7 трлн, то есть 1700 млрд.

Вопрос номер один: как продажа 0,18% от общего объема может повлиять на стоимость актива? Видимо, так же, как три репоста картинки с Клинтон – на исход президентских выборов.

Вопрос номер два: зачем Китаю обрушивать стоимость доллара, если у него такие большие вложения в эту валюту? Видимо, по принципу «назло маме отморожу уши».

Вопрос номер три: зачем Китаю дешевый доллар, если он продает в эту страну свои товары? Китаю выгоден дешевый юань и дорогой доллар, а никак не наоборот.

Впрочем, чем ближе к выборам, тем больше безответных вопросов появляется, когда читаешь выступления американских политиков.

Россия уже практически смирилась с неадекватностью американских «партнеров». Владимир Путин назвал происходящее «мракобесием» и отметил, что Москва просто ждет, пока «американская элита «успокоится» и «разберется (...) между собой».

Будет ли Китай столь же терпелив – сказать сложно.

В любом случае США следует помнить, что в Пелопонесской войне, развязанной из-за той самой «ловушки Фукидида», победили вовсе не демократические Афины, а олигархическая Спарта (Борис Джонсон, например, об этом позабыл).

Но о чем следует помнить Китаю – по итогам войны оказались ослаблены все участники кровопролитных сражений, и через несколько десятилетий и Афины, и Спарта утратили самостоятельность, попав под власть Македонии.

Если США вдруг решатся защищать свою гегемонию военными средствами, то реальные победители могут оказаться очень неожиданными.