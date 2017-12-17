Почему теперь и Китай «вмешивался в американские выборы»

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Почему история Ту-154 столь важна для российского авиастроения

Первый полет Ту-154 совершил 3 октября 1968 года. Самолет пилотировал экипаж летчика-испытателя Юрия СуховаФото: пресс-служба ПАО "Туполев"
Ровно 50 лет назад (3 октября 1968 года) совершил свой первый полет Ту-154, самолет, которому было суждено стать самым массовым в своем классе среднемагистральных машин. Что заставило Хрущева инициировать его создание? Что в Ту-154 так понравилось компании Boeing, что она приобрела советскую технологию для себя? И какое отношение пассажирский лайнер имеет к освоению космоса? Подробности...
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Как прибалтийская элита укрепляла СССР

Борис Пуго был далеко не единственным выходцем из Прибалтики, кто до конца сохранил верность СССР и идеалам коммунизмаФото: Соболев Валентин/Фотохроника ТАСС
Считается, что события в прибалтийских республиках стали одним из важнейших спусковых крючков, запустивших процесс развала СССР. Современные политики независимых прибалтийских стран имеют репутацию наиболее антироссийски настроенных. Однако было время, когда представители элиты Латвии, Литвы и Эстонии отчаянно сражались за Россию и за советскую власть. Кто были эти люди? Подробности...
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Годовщину запуска первого спутника космическая отрасль встречает в разобранном состоянии

Первый спутник собирали в крайне непривычных для советской производственной культуры условияхФото: Фотохроника ТАСС
День начала космической эры – 4 октября – российская космонавтика отмечает со шлейфом накопившихся проблем. Это и отверстие в обшивке «Союза», и пустоты в железобетонных конструкциях космодрома Восточный (подрядчик должен их устранить до 5 октября). Это и обострившиеся отношения двух главных космических держав, соперничество которых началось 60 лет назад. Подробности...
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Политический скандал показал, чем судебная система России лучше американской

Скандал вокруг судьи Кавано (на фото он плачет во время слушаний в Сенате США) обнажил большие проблемы американской судебной системыФото: MICHAEL REYNOLDS/Zuma/ТАСС
«Это очень страшная ситуация». Такими словами Дональд Трамп описал свои впечатления по поводу главного политического скандала, сотрясающего Соединенные Штаты последние несколько недель. Кандидат на пост члена Верховного суда страны обвинен в сексуальных домогательствах, происходивших 35 лет назад. И сама эта история обнажила две важнейших проблемы судебной системы США. Подробности...
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Кто ответит за гибель людей в Петербурге

Кипяток из разорвавшейся трубы размыл асфальт, из-за чего пострадали два автомобиляФото: Валентин Егоршин/ТАСС
В первые сутки начала отопительного сезона в разных частях Санкт-Петербурга прорвало теплотрассы с кипятком. В Адмиралтейском районе инцидент привел к гибели двух молодых людей и провалу двух автомобилей во дворе дома. В чем причина трагедии и кто должен ответить перед родственниками погибших молодых людей?  Подробности...
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Интеллигенция плещет в ладоши – «раздавите гадину!»

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Украинская автокефалия – это смерч

Дмитрий Ольшанский, публицист
Любая «автокефалия», любая «евроинтеграция», любое вообще антирусское действие имеет в своем основании единственное условие успеха – что медведь не проснется, что Россия ничем не ответит. В этот раз, я подозреваю, так не получится. Подробности...
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О том, что было первым – снижение зрительского интереса или падение качества голливудской продукции, можно спорить долго. Факты в том, что происходящее – реальность, а не фантазии дилетантов. И в том, что во всём опять обвинили русских. Подробности...
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          Почему теперь и Китай «вмешивался в американские выборы»

          Со страшной «российской угрозой» среди политиков США начинает конкурировать «китайская»   4 октября 2018, 18:30
          Фото: William Alexander/Portrait of a Chinese Soldier
          Текст: Антон Крылов

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          Вице-президент США Майк Пенс продолжил линию Дональда Трампа по обвинению Китая во вмешательстве в выборы. Китайцы в ответ предостерегают американцев от «ловушки Фукидида», вызвавшей Пелопонесскую войну и множество других войн. Самое неприятное для всех участников конфликта – победителем в итоге может оказаться кто-то совсем неожиданный.

          В США становится все более популярным жанр публикации выдержек из речей политиков до того, как они были произнесены. В результате мероприятие еще не состоялось, а все его уже обсудили. Например, вице-президент США Майк Пенс в четверг выступает в Гудзоновском институте, и выдержки из его речи уже широко разошлись в мировых СМИ.

          «Пекин мобилизовал скрытых агентов и организации, а также пропагандистские издания, чтобы изменить представление американцев о политике Китая. Как сказал мне недавно представитель нашей разведки высокого ранга, то, что делает Россия, меркнет по сравнению с тем, что делает Китай в нашей стране», – написано в речи вице-президента. 

          Пекин собирается «предпринять беспрецедентные усилия, чтобы повлиять на общественное мнение в США» во время промежуточных выборов в Конгресс в ноябре 2018 года, а также в 2020 году, во время президентских выборов. «Они используют темы, вызывающие в обществе разногласия, такие как торговые пошлины, чтобы продвигать политическое влияние Пекина. Китай хочет, чтобы в Америке был другой президент», – цитирует WSJ текст речи.

          Также в выступлении будет затронута военная тема: «Пекин пытается демонстрировать силу в таком масштабе, какого никогда ранее не наблюдалось. США не дадут себя запугать и не отступят», – говорится в документе.

          Речь Пенса станет логичным продолжением выступления президента США Дональда Трампа в ООН 27 сентября. Тогда Трамп обвинил Китай во вмешательстве во внутренние дела США на основе публикации в местной газете штата Айова, официально оплаченной китайской газетой China Daily. В тексте анализировались торговые отношения между странами.

          То есть повод выглядит еще более незначительным, что аналогичные обвинения в адрес России. Причем показательно, что российское вмешательство считают «доказанным» даже некоторые китайские источники. Например, гонконгское издание «Мин Бао» пишет: «Разведывательным органам США удалось обнаружить, что российские хакеры не только взломали компьютерную систему Демократической партии, но и захватили электронную почту Хиллари Клинтон, а также пытались обнародовать добытые сведения для снижения шансов Клинтон на победу. Для поддержки Трампа русские стали создавать анонимные аккаунты в «Фейсбуке» и распространять на своих страничках ложные слухи».

          Автор «Мин Бао» отмечает, что обвинение во вмешательстве в выборы – это «лишь очередной этап ухудшения отношений между США и Китаем», включающий экономические и военные проблемы.

          В Китае очень любят описывать свои отношения с США термином «ловушка Фукидида», придуманным американским политологом, экс-заместителем министра обороны Грэхамом Эллисоном. Мол, подобно тому, как Пелопоннесская война началась из-за необоснованного страха Спарты перед растущим влиянием Афин, так и впоследствии страны регулярно начинали воевать в подобных ситуациях, вместо того чтобы договариваться. В своей монографии на эту тему Эллисон насчитал 16 примеров подобного противостояния, и только в четырех из них соперники сумели приспособиться к новым реалиям без большой войны. Один из примеров – распад Советского Союза.

          В интервью «Радио Свобода» Элиссон привел китайский рецепт того, как США могли бы избежать военного столкновения с Китаем. Один китайский морской офицер «так прямо и сказал: «Хотите избежать столкновений с нашим флотом в Южно-Китайском море – не заходите туда. Ведь вы не станете отрицать, что таких рисков не существует, например, в Карибском бассейне, а все потому, что наших кораблей там попросту нет!»

          Действительно, и Китаю, и любой другой стране мира сложно понять, почему США считают нормальным размещать свои войска возле чужих границ, но при этом попытка СССР разместить ядерное оружие на Кубе чуть не привела к ядерной войне. По мнению гонконгской газеты, «пока реакция Китая остается сдержанной, но стоит Вашингтону проявить открытую враждебность, как в ответ будут приняты жесткие меры».

          В США, разумеется, также идут попытки рефлексии сложившейся ситуации. В авторитетном издании Foreign Policy опубликована статья «Действительно ли Китай вмешивается в американские выборы?», перевод которой публикует RT. Постоянный автор FP Элиас Гролл, в частности, пишет, что в преддверии промежуточных выборов республиканцы всерьез опасаются потерять преимущество в палате представителей и традиционно рассчитывают на штат Айова. Именно поэтому публикация китайской статьи в этом штате вызвала настолько резкую реакцию.

          Гролл отмечает, что глава американского министерства внутренней безопасности Кирстен Нильсен вроде как опровергла слова президента, заверив в том, что никакой активности «иностранных противников» в отношении выборов не обнаружено, другие источники «звучат не так уверенно». Поэтому спецслужбы США на данный момент проводят оценку на предмет того, действительно ли китайцы пытаются повлиять на ход выборов.

          В заключение статьи Гролл напоминает, что Китай уже ловили за руку на вмешательстве в американские выборы: в 90-е администрацию Билла Клинтона обвинили в получении денег на проведение кампании от иностранных лиц, в которых позднее власти признали китайцев. Поэтому «обвинения Трампа в китайском «вмешательстве», которые пока кажутся притянутыми за уши, в один прекрасный день могут оказаться реальностью», – резюмирует он.

          Похоже, что в американском политическом пространстве сформировались две условные партии: «антироссийская» и «антикитайская». Первая – это преимущественно демократы плюс часть республиканцев, неформальным лидером которых был покойный Джон Маккейн. Вторая – это Дональд Трамп и его сторонники, включая беспартийных.

          Причем обеим этим партиям нет большого дела до происходящего в Москве и Пекине, и, разумеется, подавляющее большинство из них вовсе не собирается воевать. «Образ врага» нужен им исключительно для внутриполитических целей, ближайшей из которых являются промежуточные выборы 6 ноября.

          Как ни странно, республиканцы, которые считаются более консервативными, в данном случае оказались более «продвинутыми»: демократы воспользовались антисоветскими наработками 40–60-летней давности, заменив «проклятых комми» на «русских хакеров». А Китай как главный враг – это «модно-стильно-молодежно». Пусть ядерных ракет у него меньше, зато экономически он способен нанести США куда больший ущерб, чем Россия.

          Тема «страшного экономического ущерба» продолжает раскручиваться совершенно в том же стиле, что и «вмешательство в выборы». Например, WSJ пишет, что Китай готовится «обрушить доллар», продав американских долговых облигаций на 3 млрд «зеленых». Маленькое уточнение – общий объем вложений Китая в американские облигации – 1,7 трлн, то есть 1700 млрд.

          Вопрос номер один: как продажа 0,18% от общего объема может повлиять на стоимость актива? Видимо, так же, как три репоста картинки с Клинтон – на исход президентских выборов.

          Вопрос номер два: зачем Китаю обрушивать стоимость доллара, если у него такие большие вложения в эту валюту? Видимо, по принципу «назло маме отморожу уши».

          Вопрос номер три: зачем Китаю дешевый доллар, если он продает в эту страну свои товары? Китаю выгоден дешевый юань и дорогой доллар, а никак не наоборот.

          Впрочем, чем ближе к выборам, тем больше безответных вопросов появляется, когда читаешь выступления американских политиков.

          Россия уже практически смирилась с неадекватностью американских «партнеров». Владимир Путин назвал происходящее «мракобесием» и отметил, что Москва просто ждет, пока «американская элита «успокоится» и «разберется (...) между собой».

          Будет ли Китай столь же терпелив – сказать сложно.

          В любом случае США следует помнить, что в Пелопонесской войне, развязанной из-за той самой «ловушки Фукидида», победили вовсе не демократические Афины, а олигархическая Спарта (Борис Джонсон, например, об этом позабыл).

          Но о чем следует помнить Китаю – по итогам войны оказались ослаблены все участники кровопролитных сражений, и через несколько десятилетий и Афины, и Спарта утратили самостоятельность, попав под власть Македонии.

          Если США вдруг решатся защищать свою гегемонию военными средствами, то реальные победители могут оказаться очень неожиданными.


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