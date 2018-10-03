США заподозрили КНР в подрыве американской оборонно-промышленной базы

Китай пользуется монополией на определенные природные ресурсы с целью «подрыва оборонно-промышленной базы США», говорится в результатах исследования, проведенного Пентагоном по заказу американского лидера Дональда Трампа.

Авторы исследования делают вывод, что «Китай намеренно организовал свой экспорт ресурсов и свою торговую политику в обрабатывающей промышленности так, чтобы подорвать лидерство Америки в критически важных отраслях», передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Foreign Policy.

В качестве примера приводится ситуация с перхлоратом аммония, который является ключевым соединением для топлива стратегических и межконтинентальных баллистических ракет.

КНР, контролирующая большую часть мировых поставок этого вещества, продает его якобы по «искусственно низким ценам», подрывая положение американских поставщиков и вынуждая их уйти из бизнеса.

Ожидается, что документ с исследованием будет опубликован в ближайшее время.

Напомним, в понедельник стало известно, что министр обороны США Джеймс Мэттис решил отменить визит в Китай в октябре.

В тот же день Дональд Трамп заявил о преждевременности проведения с Пекином торговых переговоров, а также не исключил новые таможенные пошлины в отношении китайских товаров.