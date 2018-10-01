Трамп назвал преждевременными торговые переговоры с Китаем

Вашингтону рано вести торговые переговоры с Китаем, заявил президент США Дональд Трамп, отметив, между тем, что Индия и Япония уже выразили готовность к этому.

«Как вы знаете, у нас сейчас с Китаем (введены таможенные пошлины в размере) 250 млрд и 25%, и мы можем пойти (на введение пошлин) еще на 267 млрд долларов», – передает слова Трампа ТАСС.

Он добавил, что Китай «очень хочет вести переговоры», но против этого выступил сам Трамп.

«Откровенно говоря, вести переговоры слишком рано, сейчас мы не можем вести переговоры, поскольку они не готовы», – отметил президент США.

Он также не исключил, что США введут дополнительные таможенные пошлины в торговле с Китаем.

В то же время Трамп назвал виноватым в торговом дисбалансе между США и Китаем руководство Белого дома прошлых лет.

«Они не должны были допустить, чтобы это произошло», – сказал Трамп.

В то же время Индия и Япония выразили готовность немедленно начать обсуждение с США новых условий двусторонней торговли, заметил Трамп.

«Япония хочет вести переговоры. Они позвонили примерно три недели назад и они сказали, что мы хотели бы начать переговоры немедленно. Индия, которая является «королем пошлин», они позвонили нам и сказали, что хотят начать переговоры немедленно», – сказал он.

В середине сентября Трамп увеличил пошлины на товары из КНР. СМИ сообщали, что из-за угрозы введения пошлин Пекин может отказаться от участия в новом раунде торговых переговоров с США.