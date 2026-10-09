«Сбер» объявил, что его нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.0 комментариев
Биржевые цены на газ в Европе приблизились к 900 долларам
Биржевые цены на газ в Европе снизились до 900 долларов
В пятницу утром биржевые цены на газ в Европе снизились примерно на 1%, приблизившись к уровню 900 долларов за 1 тыс. кубометров.
Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает РИА «Новости».
Ноябрьские фьючерсы по индексу TTF, крупнейшего в Европе газового хаба в Нидерландах, открыли торги на отметке 901,4 доллара за 1 тыс. кубометров, что ниже расчетной цены предыдущего дня на 1,3%. По состоянию на 9:00 мск показатель составил 902,8 доллара за 1 тыс. кубометров.
Значительное подорожание газа в Европе началось весной на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. С тех пор цены остаются волатильными, демонстрируя рост. В июле они увеличились почти на 20%, в августе – еще на 17%, а в сентябре достигли 897,1 доллара за 1 тыс. кубометров, что на 20% выше уровня августа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг биржевые цены на газ в Европе приблизились к 924 долларам.
В среду они превысили 890 долларов.
Во вторник цены достигли отметки в 900 долларов.