Китай собрался отказаться от участия в новом раунде торговых переговоров с США

Пекин допускает отказ от участия в новом раунде торговых переговоров с США из-за угрозы Вашингтона ввести пошлины на дополнительные группы товаров из КНР, сообщила газета Wall Street Journal.

Газета ссылается на бывшие и действующие должностные лица Китая. По их мнению, возобновление переговоров в условиях нагнетания давления со стороны администрации президента США Дональда Трампа нецелесообразно, передает ТАСС.

«Китай не собирается вести переговоры с приставленным к его голове пистолетом», – заявил источник.

Новый раунд переговоров должен был состояться в Вашингтоне 27-28 сентября. Американскую делегацию возглавит министр финансов Стивен Мнучин. Однако 17 или 18 сентября США объявят о введении пошлин в размере около 10%, а не 25%, как планировалось изначально, на дополнительные группы товаров из Китая на сумму 200 млрд долларов.

В конце августа Трамп заявлял, что сейчас «неподходящее время» для торговых переговоров с Китаем.