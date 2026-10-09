План ЕС по преодолению сырьевой зависимости от Китая оказался под угрозой

Politico: План ЕС по независимости от китайского сырья оказался под угрозой

Tекст: Игорь Иножарский

Спустя два года после вступления в силу Закона ЕС о критическом сырье только один из четырех стратегических проектов реализуется в срок, пишет Politico.

В пятницу ожидается объявление нового списка проектов, которые получат приоритетное финансирование и помощь в поиске покупателей. Однако прогресс по первым 47 проектам, анонсированным в начале прошлого года, оставляет желать лучшего. По словам Диего Марина из Европейского экологического бюро, треть проектов отстает от графика, приостановлена или вовсе отменена.

Финансовые, нормативные и политические барьеры продолжают тормозить развитие европейской горнодобывающей промышленности. Компании, участвующие в первой волне проектов, предупредили Еврокомиссию, что новые инициативы могут лишь усугубить проблемы.

Цель ЕС – к 2030 году добывать 10%, перерабатывать 40% и перерабатывать 25% необходимых материалов на своей территории. Однако эксперты сомневаются в достижимости этих целей, особенно учитывая скорое окончание паузы в экспортном контроле Китая на редкоземельные металлы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Китай собрался урегулировать торговые споры с Евросоюзом. В августе товарооборот между Китаем и Евросоюзом вырос до 530 млрд долларов. В марте Китай выразил готовность устранить торговые противоречия с Евросоюзом.