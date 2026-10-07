Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.2 комментария
Литва решила привлечь армию к охране границы с Россией
Глава МВД Кателинас: Литва намерена привлечь армию к охране границы с Россией
Глава МВД Литвы Мартинас Кателинас заявил о намерении привлечь армейские подразделения к охране государственной границы с Калининградской областью России.
Министерство внутренних дел Литвы планирует усилить охрану границы с российским регионом при помощи армейских частей, сообщил Кателинас, передает ТАСС.
«Я обратился к министру обороны Робертасу Каунасу с тем, чтобы вооруженные силы были привлечены в помощь пограничникам для охраны границы с Калининградской областью», – написал он в соцсетях.
Министр подчеркнул, что ситуация на границе остается спокойной. По его словам, привлечение военных станет превентивной мерой с учетом общей обстановки в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Вильнюс и Варшава наметили план эвакуации населения через госграницу.
Летом Польша, Литва и Франция начали учения вблизи Калининградской области.
В марте Литва объявила о строительстве полос контрмобильности на границе с Россией.