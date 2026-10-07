Литва решила привлечь армию к охране границы с Россией

Глава МВД Кателинас: Литва намерена привлечь армию к охране границы с Россией

Tекст: Валерия Городецкая

Министерство внутренних дел Литвы планирует усилить охрану границы с российским регионом при помощи армейских частей, сообщил Кателинас, передает ТАСС.

«Я обратился к министру обороны Робертасу Каунасу с тем, чтобы вооруженные силы были привлечены в помощь пограничникам для охраны границы с Калининградской областью», – написал он в соцсетях.

Министр подчеркнул, что ситуация на границе остается спокойной. По его словам, привлечение военных станет превентивной мерой с учетом общей обстановки в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Вильнюс и Варшава наметили план эвакуации населения через госграницу.

Летом Польша, Литва и Франция начали учения вблизи Калининградской области.

В марте Литва объявила о строительстве полос контрмобильности на границе с Россией.