«Сбер» объявил, что его нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.5 комментариев
Путин назвал продвижение позитивного образа СНГ актуальной задачей
Путин призвал улучшать образ СНГ в медиапространстве
Президент России Владимир Путин назвал крайне актуальной задачей продвижение позитивного образа Содружества Независимых Государств в медиапространстве и на международной арене.
Путин заявил о необходимости работы над имиджем Содружества на встрече лидеров стран СНГ в узком составе в Туркмении, передает РИА «Новости».
«Продвижение позитивного образа СНГ в обществе, в медиапространстве и на международной арене является крайне актуальной задачей. Рассчитываем, что активизации работы на этом направлении послужит утверждаемое на нынешнем заседании соответствующее решение», – отметил Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин и лидеры стран СНГ собрались на саммит в узком составе.
Ранее Путин заявил, что товарооборот России и стран СНГ превысил 110 млрд долларов.
Владимир Путин на встрече лидеров стран СНГ в узком составе заявил, что Содружество может достичь больших успехов, если будет снимать торговые барьеры.