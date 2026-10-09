«Сбер» объявил, что его нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.5 комментариев
Индия возмутилась словами вице-президента США о трудовых мигрантах
МИД Индии назвал оскорбительными заявления Вэнса об иностранных работниках
Внешнеполитическое ведомство Индии сочло необоснованными и глубоко оскорбительными высказывания вице-президента США Джей Ди Вэнса, который назвал иностранных специалистов «дешевой рабочей силой».
Заявление индийского министерства последовало за решением Вашингтона временно отстранить Microsoft и ряд других IT-компаний от программы выдачи виз и грин-карт PERM. Ранее Джей Ди Вэнс назвал практику привлечения иностранных работников ввозом «подневольных слуг» и «дешевой рабочей силы», передает ТАСС.
«Мы ознакомились с некоторыми комментариями вице-президента США по этому поводу. Полагаем, что подобные характеристики необоснованны и игнорируют тот факт, что индийские специалисты в Соединенных Штатах – это высокообразованные и квалифицированные кадры, вносящие существенный вклад в экономику и инновационную экосистему страны. В действительности сама история Соединенных Штатов формировалась поколениями иммигрантов, чей труд, предприимчивость и инновации способствовали их росту и процветанию. Использование терминологии, несущей болезненные ассоциации с историческим и колониальным наследием, глубоко оскорбительно», – заявили в ведомстве.
Дипломаты добавили, что мобильность талантов приносит пользу обеим странам, помогая американским компаниям привлекать передовые кадры, стимулировать инновации и увеличивать капитализацию. В Нью-Дели выразили уверенность, что объявленные Вашингтоном шаги не способствуют реализации общих стремлений двух государств.
Помимо Microsoft, от визовой программы отстранены Adobe, Cognizant, Infosys, Tata Consultancy Services, Wipro, HCL Technologies и Capgemini. С 2009 года для этих корпораций было одобрено около 230 тыс. виз H1-B.
В сентябре прошлого года американское министерство труда запустило проект по ужесточению контроля за наймом иностранцев.
Тогда президент США Дональд Трамп увеличил пошлину на визы H1-B до 100 тыс. долларов, а в конце сентября этого года продлил действие указа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг власти США запретили корпорации Microsoft запрашивать визы и виды на жительство для иностранных сотрудников.
Весной госсекретарь США Марко Рубио посетил Индию с официальным визитом.
В прошлом году американские IT-компании ограничили выезд иностранных специалистов из Соединенных Штатов.