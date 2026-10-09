«Сбер» объявил, что его нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.5 комментариев
Путин объявил о переходе председательства в СНГ к Узбекистану
Узбекистан получил председательство в СНГ с 1 января
Президент России Владимир Путин на встрече лидеров государств Содружества сообщил, что со следующего года председательство в СНГ переходит к Узбекистану.
Узбекистан станет следующим председателем СНГ с нового года, передает РИА «Новости».
«Сегодня принято решение о том, что с 1 января следующего года эстафета председательства в СНГ перейдет к Узбекистану. Хотел бы пожелать Шавкату Миромоновичу Мирзиееву успехов в этой важной миссии», – заявил Путин.
Российский лидер добавил, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев может рассчитывать на всестороннее содействие и поддержку в этой миссии со стороны Москвы, пишет ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин и лидеры стран СНГ собрались на саммит в узком составе.
Накануне российский лидер прибыл в Туркмению для участия в мероприятии.