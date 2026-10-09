Tекст: Игорь Иножарский

Даниэль Штайнерс отметил, что фармацевтическая и биотехнологическая отрасли по природе готовы к высоким коммерческим рискам, но не могут планировать инвестиции в условиях политической непредсказуемости и постоянно меняющихся правил. Он напомнил, что коалиционное соглашение содержало амбициозное обещание сделать Германию ведущим фармцентром и предусматривало отдельную фармстратегию под эгидой канцлера, однако последующее законодательство свелось к попыткам закрыть дефицит больничных касс за счет жестких ценовых потолков и обязательных скидок, пишет Politico.

По словам Штайнерса, такая политика запускает «тихий» домино-эффект для экономики и здравоохранения Германии. Он указал на отток венчурного капитала в страны с более предсказуемыми и инновационно-дружественными условиями: США уже контролируют свыше половины мирового фармрынка, тогда как на Германию приходится лишь 4–5%. Европейская доля в глобальных фармисследованиях, по его данным, сократилась с более чем 40% до около 30%, а доля клинических исследований упала до 9%, при этом Германия впервые выпала из десятки наиболее инновационных экономик мира.

Автор подчеркнул, что негативные последствия отражаются и на доступе пациентов к новым препаратам. По его данным, каждое третье лекарство, недавно одобренное в США, больше не выходит на рынок Германии, причем две трети таких терапий относятся к средствам с высоким признанным уровнем инновационности. Штайнерс предупреждает, что в условиях геополитической нестабильности и уязвимых цепочек поставок недооценка собственных исследовательских и производственных мощностей лишает страну суверенитета и ведет к опасной зависимости при обеспечении населения лекарствами.

Штайнерс приветствовал предложения экспертной комиссии, которая предложила частично освободить компании, инвестирующие в Германии, от дополнительных нагрузок, введенных законом о стабилизации ставки взносов в систему обязательного медстрахования (GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz), связав размер производительского дисконта с так называемой локализационной оговоркой. «Инновационная медицина – не статья расходов, а инвестиция в будущее», – написал Штайнерс, призвав правительство ФРГ как можно быстрее превратить рекомендации комиссии в простое и действенное законодательство и напомнив, что миллиардные решения об инвестициях принимаются не по докладам, а по предсказуемым политическим действиям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле больничные кассы Германии прогорели на сомнительных инвестициях. Тогда экономист Дмитриев назвал причиной начала деиндустриализации и спада экономики Германии отказ от сотрудничества с Россией в энергетике. Весной Дмитриев заявил, что Германия теряет позиции в мировой экономике из-за собственной политической линии.