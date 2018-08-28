Трамп высказался «начистоту» о торговых переговорах с Китаем

Для торговых переговоров с Китаем сейчас неподходящее время, заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, Пекин настроен на переговоры, но «сейчас неподходящее время для переговоров с Китаем, если говорить начистоту», передает ТАСС.

Трамп заявил, что прежде отношения США и Китая «были односторонними», так что пока «не время говорить».

При этом он выразил уверенность в том, что «рано или поздно» удастся заключить сделку с Китаем и у двух стран «все будет хорошо».