Военный погиб при отражении атаки беспилотников в Нижегородской области

Никитин: Боец отряда «БАРС-НН» погиб при отражении атаки дронов

Tекст: Дмитрий Зубарев

В ходе ночной атаки беспилотников на Нижегородскую область падение обломков не нанесло существенного ущерба инфраструктуре, однако в результате налета погиб военный, сообщил в Mах губернатор региона Глеб Никитин.

«Ночью силы Минобороны, Росгвардии и отряда «БАРС-НН» отразили атаку БПЛА на нашу область. Хотя падение обломков нанесло минимальный ущерб инфраструктуре, и гражданские лица не пострадали, для нас сегодня очень печальный день. При выполнении служебного долга на своем посту в ходе отражения вражеской атаки погиб военнослужащий отряда «БАРС-НН»», – заявил Никитин.

У погибшего бойца остались жена и двое сыновей. Власти региона находятся на связи с семьей и пообещали оказать ей всю необходимую поддержку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в пятницу Минобороны сообщило, что силы ПВО над Россией за ночь уничтожили 505 дронов ВСУ.

Ранее атаку 43 БПЛА отразили в Нижегородской области. В результате нападения ВСУ обломки сбитых беспилотников повредили дома и автомобили в Дзержинске.



