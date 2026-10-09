Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.0 комментариев
Военный погиб при отражении атаки беспилотников в Нижегородской области
Никитин: Боец отряда «БАРС-НН» погиб при отражении атаки дронов
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что при отражении атаки беспилотных летательных аппаратов на регион погиб военнослужащий отряда «БАРС-НН».
В ходе ночной атаки беспилотников на Нижегородскую область падение обломков не нанесло существенного ущерба инфраструктуре, однако в результате налета погиб военный, сообщил в Mах губернатор региона Глеб Никитин.
«Ночью силы Минобороны, Росгвардии и отряда «БАРС-НН» отразили атаку БПЛА на нашу область. Хотя падение обломков нанесло минимальный ущерб инфраструктуре, и гражданские лица не пострадали, для нас сегодня очень печальный день. При выполнении служебного долга на своем посту в ходе отражения вражеской атаки погиб военнослужащий отряда «БАРС-НН»», – заявил Никитин.
У погибшего бойца остались жена и двое сыновей. Власти региона находятся на связи с семьей и пообещали оказать ей всю необходимую поддержку.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в пятницу Минобороны сообщило, что силы ПВО над Россией за ночь уничтожили 505 дронов ВСУ.
Ранее атаку 43 БПЛА отразили в Нижегородской области. В результате нападения ВСУ обломки сбитых беспилотников повредили дома и автомобили в Дзержинске.