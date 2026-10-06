Песков переадресовал вопросы об эпидситуации в Иркутске в Роспотребнадзор

Песков: Роспотребнадзор дает исчерпывающую информацию об эпидситуации в Иркутске

Tекст: Ольга Иванова

«Роспотребнадзор дает исчерпывающую достаточно информацию, поэтому я вам рекомендую туда обращаться. Были заявления Роспотребнадзора, они были доступны в наших средствах массовой информации», – заявил Песков, передает РИА «Новости».

Ранее губернатор региона Игорь Кобзев сообщил о выявлении опасного инфекционного заболевания в Приангарье. В связи с этим проводится комплекс противоэпидемиологических мероприятий, ситуация находится на строгом контроле. В правительстве региона провели внеочередное заседание комиссии с участием главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Сам Роспотребнадзор сообщил, что у заболевшей сотрудницы Иркутского противочумного института не выявили микроорганизмов, связанных с ее профессиональной деятельностью. Проверка контактных лиц также не выявила изменений состояния здоровья. Ведомство подчеркнуло, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области остается стабильной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Роспотребнадзор назвал санитарную обстановку в Иркутской области спокойной.

Песков накануне призвал следить за заявлениями Роспотребнадзора по этому региону.

У сотрудницы противочумного института в Иркутске выявили неизвестную пневмонию.