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Песков переадресовал вопросы об эпидситуации в Иркутске в Роспотребнадзор
Песков: Роспотребнадзор дает исчерпывающую информацию об эпидситуации в Иркутске
Роспотребнадзор предоставляет исчерпывающую информацию об эпидемиологической ситуации в Иркутске, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Роспотребнадзор дает исчерпывающую достаточно информацию, поэтому я вам рекомендую туда обращаться. Были заявления Роспотребнадзора, они были доступны в наших средствах массовой информации», – заявил Песков, передает РИА «Новости».
Ранее губернатор региона Игорь Кобзев сообщил о выявлении опасного инфекционного заболевания в Приангарье. В связи с этим проводится комплекс противоэпидемиологических мероприятий, ситуация находится на строгом контроле. В правительстве региона провели внеочередное заседание комиссии с участием главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
Сам Роспотребнадзор сообщил, что у заболевшей сотрудницы Иркутского противочумного института не выявили микроорганизмов, связанных с ее профессиональной деятельностью. Проверка контактных лиц также не выявила изменений состояния здоровья. Ведомство подчеркнуло, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области остается стабильной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Роспотребнадзор назвал санитарную обстановку в Иркутской области спокойной.
Песков накануне призвал следить за заявлениями Роспотребнадзора по этому региону.
У сотрудницы противочумного института в Иркутске выявили неизвестную пневмонию.