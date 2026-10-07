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    Правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей».

    33 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему у ИИ никогда не будет сознания

    На наших глазах происходит столкновение двух религий – христианства и веры в пришествие разумного и самосознающего искусственного интеллекта, которому уготовано сменить человечество в качестве доминирующего разумного вида на планете.

    42 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Как Сталин и Булгаков боролись с украинским национализмом

    Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.

    38 комментариев
    7 октября 2026, 00:28 • Новости дня

    Выжившая после казни американка Пайк пришла в сознание

    Tекст: Катерина Туманова

    Приговоренная к смертной казни американка Криста Пайк была госпитализирована и находилась на аппарате искусственной вентиляции легких в течение нескольких дней после того, как пережила две смертельные инъекции, а теперь она пришла в сознание, сообщили ее адвокаты.

    Криста Пайк «в сознании, говорит, продолжает получать медпомощь» спустя почти неделю после неудачной казни: «Ее выздоровление беспрецедентно с медицинской точки зрения», передает портал телестанции Нэшвилла WSMV слова адвокатов Пайк.

    Юристы также сообщили, что, «несмотря на серьезные повреждения, которые она получила на руках, она все еще в наручниках и прикована к кровати».

    «Прогноз по ней остается неясным, но как минимум мы ожидаем длительного выздоровления. Мы невероятно благодарны сотрудникам скорой помощи и медицинской команде больницы, которые относились к Кристе по-человечески и обеспечивали ей исключительный уход», – добавили юристы.

    Напомним, Пайк была признана виновной в убийстве 19-летней Коллин Слеммер в 1995 году. Она должна была стать первой женщиной, казненной в Теннесси более чем за 200 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, выжившая после провала казни Пайк находилась в критическом состоянии. Анестезиолог Зивот заявил, что выжившая после казни американка получила травму мозга.

    Власти штата Теннесси отменили казни на 2026 год после провала процедуры со смертельной инъекцией.

    4 октября 2026, 14:25 • Новости дня
    Демократы США разработали план отката реформ Трампа
    Демократы США разработали план отката реформ Трампа
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Конгрессмен Джейми Раскин и другие демократы в США готовят пакет законопроектов и этических норм, которые должны ослабить расширенные при Дональде Трампе президентские полномочия после его ухода из Белого дома.

    Демократы в Конгрессе и союзные им юристы разрабатывают инициативы, призванные не допустить сохранения усиленных при президенте Дональде Трампе полномочий главы государства, пишет The Washington Post. Они рассчитывают, что эти изменения будут отменены уже после того, как Трамп покинет пост.

    Глава демократов в юридическом комитете Палаты представителей Джейми Раскин представил проекты законов, запрещающие президенту получать платежи от иностранных правительств без согласия Конгресса, заключать денежные сделки с собственным государством и проводить масштабные перестройки Белого дома без общественного обсуждения. «У нас впереди огромная задача реконструкции, – заявил Раскин. – Мы должны пройтись по каждому ведомству и каждой сфере, чтобы решить, что мы сохраняем, а что создаем заново».

    Другие законодатели предлагают ограничить право президента объявлять чрезвычайное положение, которым Трамп пользовался для введения тарифов, ускорения высылок и направления гвардии, а также запретить вводить тарифы под предлогом чрезвычайной ситуации без одобрения Конгресса. Сенатор Крис Мерфи внес законопроект No Political Enemies Act, запрещающий преследовать граждан и организации за их высказывания, а бывший мэр Чикаго и потенциальный кандидат в президенты Рам Эмануэл выдвинул общегосударственный этический пакет, включающий обязательный «слепой траст» для состоятельных чиновников и запрет на торговлю акциями и прием иностранных даров.

    Надправительственная организация Partnership for Public Service предложила усилить защиту госслужащих, чтобы будущие президенты не могли массово увольнять чиновников, как это делали Трамп и его союзники, а влиятельные эксперты предупреждают о соблазне для демократов использовать расширенные полномочия в ответных целях. По данным опроса Pew, около 78% американцев выражают тревогу по поводу роста президентской власти, однако противники реформ, включая консервативную Heritage Action, уверены, что демократы не откажутся от дополнительных рычагов влияния, если вернутся во власть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале президент США Дональд Трамп в обращении к Конгрессу обошел тему отношений с Россией, сосредоточившись на внутренней политике и безопасности. В прошлом году Бюджетное управление Конгресса США не исключило, что Трамп может изъять российские активы в пользу Украины. В 2025 году издание The Washington Post сообщило, что ударом по Ирану Трамп поставил на карту свои президентские полномочия.

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    5 октября 2026, 10:19 • Новости дня
    Фил Коллинз задумал песню «Толстые люди с оружием» о США
    Фил Коллинз задумал песню «Толстые люди с оружием» о США
    @ SCHEFFEN/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Британский музыкант Фил Коллинз в эфире шоу Piers Morgan Uncensored резко высказался о президенте США Дональде Трампе и рассказал, что планирует написать песню об Америке под названием «Толстые люди с оружием».

    Британский рок-музыкант Фил Коллинз в интервью шоу Piers Morgan Uncensored заявил, что крайне низкого мнения о президенте США Дональде Трампе, раскритиковав его манеру поведения и сравнив с предыдущими главами Белого дома, за несколько недель до включения в Зал славы рок-н-ролла как сольного исполнителя, сообщает Fox News Digital. «Вся его манера отталкивает. Даже когда он говорит, что ничего не сделал. Я думаю, что президенты исторически были красноречивыми и элегантными… ты чувствуешь, что, даже если не согласен с ними, все равно их уважаешь. Но когда такой человек, как Трамп, настолько мерзок, в итоге начинаешь испытывать к нему неприязнь», – сказал Коллинз.

    Высказывания Коллинза прозвучали на фоне широкой дискуссии о том, как музыканты используют свою популярность для критики Трампа и США в целом: некоторые эксперты по связям с общественностью в беседе с Fox News Digital ранее предупреждали, что артисты рискуют потерять часть аудитории, когда переходят от нападок на конкретных политиков к отрицательным высказываниям об американском обществе.

    Говоря о творческих планах, Коллинз рассказал, что сохранил для будущей песни о США провокационную строчку и собирается в какой-то момент развить ее в полноценный текст. По его словам, у него «есть песня, которая ждет, чтобы ее написали», с рабочим названием «Толстые люди с оружием», и он просто записал эту фразу, чтобы не забыть.

    Музыкант также выразил опасения, что Трамп может попытаться остаться у власти дольше двух сроков, хотя сам при этом назвал себя «неполитическим человеком». Он отметил, что его не удивит попытка Трампа «переписать правило о двух сроках», тогда как сам Трамп еще в августе заявил журналистам, что с удовольствием баллотировался бы вновь, но «закон очень строг» и Двадцать вторая поправка к Конституции США запрещает избираться президентом более двух раз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в США предложили собрать российских и украинских музыкантов для совместного выступления.

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    6 октября 2026, 17:38 • Видео
    Латвия доказала свою безнадежность

    Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

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    4 октября 2026, 16:14 • Новости дня
    Трамп объявил о создании американских «Сил суперинтеллекта»
    Трамп объявил о создании американских «Сил суперинтеллекта»
    @ Molly Riley/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп объявил о формировании специальной структуры для обеспечения американского лидерства в сфере разработки и внедрения искусственного интеллекта.

    Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social сообщил о формировании структуры для обеспечения американского лидерства в сфере разработки сверхинтеллекта, передает РИА «Новости». «В соответствии с указом о суперинтеллекте,... я объявляю о создании «Сил суперинтеллекта» (SIF)», – написал американский лидер.

    По словам Трампа, руководить новой организацией будут директор национальной разведки США Джей Клейтон, комиссар Федеральной торговой комиссии Эндрю Фергюсон и другие чиновники. Структура займется координацией взаимодействия правительства с потребителями, общественными и религиозными группами, а также профильными компаниями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре президент США Дональд Трамп анонсировал формирование Сил искусственного интеллекта для сохранения технологического преимущества страны.

    Позже глава Белого дома подписал указ об использовании термина «суперинтеллект» вместо «искусственный интеллект» в официальных документах.

    Руководители крупнейших американских технологических компаний поддержали смену названия для избежания негативных ассоциаций у общества.

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    6 октября 2026, 05:36 • Новости дня
    Трамп допустил уничтожение Лос-Анджелеса Ираном
    Трамп допустил уничтожение Лос-Анджелеса Ираном
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками заявил о возможности уничтожения Лос-Анджелеса и Сан-Диего в связи с конфликтом с Ираном.

    «Они могут уничтожить город, пусть уничтожат Лос-Анджелес, пусть уничтожат Сан-Диего. Это очень небольшая цена, которую приходится платить, и все это очень скоро закончится», – заявил Трамп, передает ТАСС.

    По словам американского лидера, уничтожение этих городов станет «небольшой ценой за обеспечение безопасности мира и нашей страны».

    Трамп добавил, что конфликт скоро завершится.

    «По сути, все уже почти закончилось, хотя они, возможно, еще немного затянут ситуацию», – сказал политик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник американские бомбардировщики покинули Британию. Трамп пояснял, что для самолетов ВВС США существовала угроза в Британии.

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    6 октября 2026, 09:35 • Новости дня
    Трамп отменил налог на дизель

    Трамп отменил федеральный налог на дизельное топливо из-за кризиса в США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп подписал указ о широкой продаже предназначенного для сельского хозяйства дизельного топлива без уплаты федерального налога, возложив ответственность за топливный кризис на Украину.

    Американским властям пришлось отказаться от федерального налога на дизельное топливо на фоне кризиса. Глава государства прямо на сцене во время митинга в штате Небраска подписал указ, разрешающий широкую продажу красного дизеля, передает РИА «Новости».

    «Я объявляю о беспрецедентном шаге, направленном на снижение цен», – заявил Трамп.

    Американский лидер объяснил, что красное дизельное топливо ранее было разрешено использовать только для сельскохозяйственной, строительной и специальной техники. Краситель добавлялся исключительно для контроля при проверках на дорогах. Отмена налога позволит водителям большегрузных машин экономить до 100 долларов на одной заправке, что в перспективе приведет к снижению цен на продукты.

    Накануне Трамп возложил ответственность за кризис с топливом и нехватку нефтеперерабатывающих мощностей на власти Украины и руководство штата Калифорния. По его словам, атаки украинских войск причиняют ущерб и усугубляют ситуацию на фоне закрывающихся в США заводов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Трамп обвинил Украину в росте цен на бензин в США.

    В субботу американский лидер отказался от идеи запретить экспорт дизельного топлива. В пятницу он сообщил о согласии Европы высвободить запасы дизеля.

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    4 октября 2026, 05:50 • Новости дня
    В Минске рассказали об особенностях дипломатии с Москвой и США

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что белорусская сторона выстраивает отношения с американцами исключительно на основе взаимных интересов и не наносят ущерба стратегическому партнерству с Россией и Китаем.

    «Диалог с американской стороной идет, как он идет и с Российской Федерацией. Но хочу сказать сразу, что наше общение с американцами строится только на решении вопросов, важных для нас, и где-то важных также для американцев», – сказал дипломат РИА «Новости».

    Он добавил, что общение с США ведется за счет отношений с ближайшими союзниками, в первую очередь с Россией и Китаем.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что взаимодействие Москвы и Минска не зависит от контактов Белоруссии с США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии объяснил диалог с США отсутствием враждебных намерений к Москве, а также опроверг отдаление Белоруссии от России.

    В августе президент Белоруссии Лукашенко заявил об успешном сдерживании потенциальных противников Москвы и Минска.

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    5 октября 2026, 20:48 • Новости дня
    Трамп обвинил Украину в росте цен на бензин в США
    Трамп обвинил Украину в росте цен на бензин в США
    @ Graeme Sloan-Pool/CNP/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что попытки украинской армии наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам приводят к повышению стоимости автомобильного топлива на американском рынке.

    Попытки украинских войск наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам напрямую оборачиваются подорожанием автомобильного топлива для американских потребителей, заявил глава Белого дома в Truth Social, пишет РИА «Новости».

    «Причиной роста цен на бензин является уже не Ормузский пролив, поскольку рекордные объемы нефти вывозятся оттуда почти ежедневно, а «НПЗ» – российские заводы атакуются Украиной», – написал президент США.

    Глава американского государства добавил, что в то же время американские нефтеперерабатывающие предприятия закрываются по вине представителей Демократической партии в так называемых «синих» штатах, приведя в качестве примера Калифорнию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце аналитики исключили вероятность прекращения украинских ударов по российским предприятиям по требованию Трампа.

    В марте американские СМИ сообщили о том, что почти половина жителей США винят главу государства в росте цен на топливо.

    В феврале президент отметил успешное продвижение процесса урегулирования на Украине.

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    4 октября 2026, 03:03 • Новости дня
    Axios: Власти США выдворили двух иранских дипломатов из страны

    Tекст: Катерина Туманова

    Два члена иранской делегации покинули территорию США после отказа своевременно выполнить требование Госдепа об отъезде по завершении мероприятий в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.

    Американские власти выдворили на родину двух иранских дипломатов, которые проигнорировали требование Госдепа немедленно покинуть страну, выдвинутое в понедельник в адрес миссии Ирана при ООН, узнал портал Axios.

    «Госсекретарь Рубио настроен серьезно. Еще двух членов иранской делегации заметили в Нью-Йорке спустя время после окончания Генеральной Ассамблеи ООН. Теперь их выдворили из страны», – сообщил представитель американского ведомства.

    В пятницу иранскому представительству сообщили об осведомленности Вашингтона о нахождении делегатов в Нью-Йорке. После повторного предупреждения один дипломат уехал в пятницу вечером, а второй отправился домой утром в субботу.

    Данная ситуация стала очередным признаком напряженности в отношениях между государствами. Инцидент произошел на фоне провала дипломатических усилий и растущей вероятности возобновления боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская сторона передала Ирану ответ по деблокаде Ормузского пролива. До этого президент США отверг семидневный план Тегерана.

    Военные Ирана получили разведданные США о намерении начать новую войну.


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    6 октября 2026, 16:45 • Новости дня
    Песков отреагировал на слова Трампа по эпидситуации в Иркутской области

    Песков поприветствовал слова Трампа об эпидситуации в Иркутской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что предложение взаимной помощи со стороны других стран является позитивным моментом, комментируя слова американского лидера Дональда Трампа об эпидемиологической ситуации в Иркутской области.

    «Хорошо, когда взаимная помощь предлагается», – заявил Песков, отвечая на вопрос о реакции Кремля на предложение Вашингтона, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Дональд Трамп предложил России помощь США при возможной вспышке чумы.

    Дмитрий Песков переадресовал вопросы об эпидемиологической ситуации в Иркутске в Роспотребнадзор.

    В Приангарье сняли с наблюдения 60% контактировавших с больной пневмонией.

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    4 октября 2026, 20:37 • Новости дня
    Маск заявил о переименовании подразделения SpaceXAI из-за указа Трампа

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владелец американской компании SpaceX Илон Маск подтвердил переименование подразделения по искусственному интеллекту SpaceXAI после указа президента США Дональда Трампа.

    Подразделение SpaceXAI сменит название в связи с указом Трампа о «суперинтеллекте», передает РИА «Новости».

    «Да, мы сделаем такое изменение», – заявил Маск, комментируя вопрос одного из пользователей о возможности переименования подразделения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент США Дональд Трамп объявил о создании американских «Сил суперинтеллекта».

    В тот же день владелец SpaceX Илон Маск предложил называть искусственный интеллект суперинтеллектом.

    В четверг решение Трампа переименовать ИИ привело к рекордной скупке доменов в Словении.

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    6 октября 2026, 00:57 • Новости дня
    Трамп подтвердил угрозу для американских бомбардировщиков в Британии

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп подтвердил, что бомбардировщики ВВС США были выведены с британской базы Фэрфорд из-за некой угрозы.

    Отвечая в Белом доме на вопрос журналиста, была ли угроза самолетам, Трамп сказал: «Да, думаю, можно так сказать». По словам Трампа, самолеты «улетели не случайно», передает РИА «Новости».

    Американский лидер уточнил, что бомбардировщики переместили «не слишком далеко», но конкретного нового места их базирования раскрывать не стал.

    Президент США также отказался отвечать на вопрос о возможной причастности Ирана к ситуации. На просьбу журналистов пояснить, мог ли Тегеран ввезти беспилотники на территорию Британии, Трамп ответил: «Я не могу вам этого сказать. Если они это сделали, им придется очень тяжело».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США вывели все бомбардировщики B-1 с британской авиабазы RAF Fairford из-за угрозы теракта.

    При этом глава Госдепа Марко Рубио назвал переброску самолетов плановой ротацией.

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    5 октября 2026, 22:50 • Новости дня
    Трамп не исключил создания постоянной военной базы США в Литве

    Tекст: Антон Антонов

    Американские власти рассмотрят возможность создания постоянной военной базы США в Литве, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп сделал данное заявление, отвечая на вопрос журналистов о перспективах создания постоянной военной базы США в Литве, передает РИА «Новости».

    «Они мои друзья. Они прекрасные люди, так что мы определенно это рассмотрим», – сказал Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, история присутствия американских войск в Литве началась в октябре 2019 года. С тех пор американские части ротировались в Литве на регулярной основе. В начале июня 2026 года, после завершения срока очередной ротации, США начали вывод этого контингента из Литвы, но новая группа солдат на замену пока не прибыла.

    Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил о вероятном возвращении американских военнослужащих в республику до конца года.

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    6 октября 2026, 16:15 • Новости дня
    Губернатор Калифорнии оценил слова Трампа об уничтожении Лос-Анджелеса

    Губернатор Калифорнии Ньюсом: Слова Трампа об уничтожении Лос-Анджелеса опасны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что комментарии президента США Дональда Трампа о возможном уничтожении Лос-Анджелеса и Сан-Диего в ходе конфликта с Ираном являются опасными.

    Ньюсом заявил, что слова лидера США о том, что Лос-Анджелес и Сан-Диего могут быть уничтожены в ходе конфликта с Ираном, опасны. «После того, как он отправил нацгвардию и морпехов занять Калифорнию, Дональд Трамп теперь говорит, что нашим врагам стоит «уничтожить» Лос-Анджелес и Сан-Диего. Он... опасен», – цитирует губернатора Калифорнии РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Трамп допустил уничтожение Лос-Анджелеса Ираном.

    В августе он объявил о переговорах США и Ирана.

    Летом президент США пригрозил уничтожить Иран.

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    6 октября 2026, 14:40 • Новости дня
    Сенат США заблокировал поддержанный Трампом закон об отмене перевода часов

    Fox News: В Сенате США забуксовал закон об отмене перевода часов

    Tекст: Игорь Иножарский

    Попытки президента США Дональда Трампа добиться принятия закона о круглогодичном летнем времени натолкнулись на сопротивление в Сенате.

    Инициатива, которая позволила бы штатам не переводить часы дважды в год, пользуется популярностью у избирателей и президента, а летом Палата представителей США приняла соответствующий законопроект, пишет Fox News.

    Однако в Сенате документ вызвал раскол обеих партий. Сенатор-республиканец Том Коттон пообещал блокировать любые попытки ускорить принятие закона. В ответ Трамп опубликовал личный номер телефона Коттона в своей соцсети Truth Social, призвав жителей Арканзаса оказать давление на законодателя.

    «Почти все хотят, чтобы был принят закон «О защите солнечного света», кроме Тома Коттона», – заявил Трамп.

    Коттон в ответ напомнил, что Конгресс уже вводил постоянное летнее время в 1970-х годах, но быстро отменил его из-за того, что зимой дети были вынуждены ходить в школу в темноте. Отношение к инициативе зависит от географии: западные штаты опасаются слишком поздних восходов, тогда как прибрежные регионы, такие как Флорида и Вашингтон, поддерживают отказ от перевода часов.

    Кроме того, в Сенате отмечают нехватку времени для рассмотрения документа из-за более приоритетных вопросов, включая финансирование правительства и закон о национальной обороне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп опубликовал личный номер телефона сенатора Тома Коттона, чтобы заставить его поддержать отмену перевода часов. Летом сенаторы США договорились с Трампом о новых санкциях. Сенат заблокировал резолюцию об ограничении военных полномочий Трампа.

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    6 октября 2026, 13:20 • Новости дня
    Молдавия назвала новую ЛЭП в честь Трампа

    Посольство США: Новая ЛЭП между Молдавией и Румынией получит имя Трампа

    Tекст: Ольга Иванова

    Новая линия электропередачи между Молдавией и Румынией, строительство которой финансируют США, получит название Trump Liberty Line («Линия свободы Трампа»).

    Об этом сообщило американское посольство в Кишиневе на своей странице в Facebook (запрещена в РФ как экстремистская), передает РИА «Новости».

    Министерство энергетики Молдавии, Moldelectrica, Black & Veatch и посольство США запустили рабочую группу по проекту линии Стрэшень – Гутинашь. Ожидается, что после завершения строительства Молдавия сможет получать электроснабжение с европейских рынков.

    Правительство США в сентябре 2017 года одобрило выделение 130 млн долларов для строительства ЛЭП в Молдавии. В конце сентября парламент Молдавии ввел режим чрезвычайного положения в энергетике на 60 дней, а президент Майя Санду предупредила о возможном дефиците энергоресурсов зимой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Молдавия попросила четыре страны помочь с оплатой счетов за энергию.

    Президент республики созвала Совбез из-за энергетического кризиса.

    Кишинев намеревался выставить России счет от «Укрэнерго» за ремонт ЛЭП.

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    Новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр

    Вооруженные силы России вторые сутки наносят удары по вантовому автожелезнодорожному Южному мосту в Киеве, который, по данным Минобороны, обеспечивал переброску войск и поставки военных грузов для ВСУ в Донбассе. Эксперты указывают на изменение в подходе поражения подобных сложных целей: если прежде ВС РФ пытались обрушить массивные опоры сооружений, то теперь усилия сосредоточены на перерезании несущих тросов – вантов. Подробности

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    Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ

    В Киеве в субботу полностью перекрыто движение по Северному автомобильному мосту через Днепр в результате атаки российского беспилотника. По данным Минобороны, эта переправа играла ключевую роль в переброске украинских войск и обеспечении логистики ВСУ. Ранее на этой неделе прекратилось движение по Южному мосту. Почему российская армия перешла к ударам по ключевым мостам Киева и как это сказывается на переброске резервов и западной техники с левого берега Днепра на правый? Подробности

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    Школьный протест вызвал политический взрыв во Франции

    Массовые беспорядки школьников, охватившие Францию, на глазах перерастают в нечто более серьезное. Теперь к молодежи присоединились взрослые – в ответ на «невиданные репрессии, которые организовало правительство» (по словам левых политиков). Как французское руководство планирует утихомирить бунтующих – и чем они настолько недовольны? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Латвия доказала свою безнадежность

      Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

    • Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

      Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

    • Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

      Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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