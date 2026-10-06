Трамп предложил России помощь США при возможной вспышке чумы

Tекст: Игорь Иножарский

Дональд Трамп заявил журналистам, что Соединенные Штаты окажут помощь России в связи с сообщениями о возможной вспышке легочной чумы, хотя он пока не обсуждал этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным. «Мы только что услышали об этом», – сказал Трамп, добавив, что Вашингтон «поможет им настолько, насколько сможет», сообщает Axios.

Поводом для обеспокоенности стала смерть сотрудницы российского противочумного института Дарьи Шипиловой, которая могла подвергнуться воздействию бактерий чумы во время работы в Научно-исследовательском противочумном институте Сибири. Официально не подтверждено, что причиной ее смерти стала легочная чума, однако пять больниц региона и десятки сотрудников института были помещены на карантин в качестве меры предосторожности, при этом новых случаев заболевания или смерти, связанных с этим инцидентом, не зафиксировано.

Российские медики заявили, что Шипилова умерла от «пневмонии неизвестной этиологии» и анализы не выявили возбудителей, с которыми она работала в лаборатории. Трамп при этом отметил, что болезни раньше, по его мнению, лучше поддавались контролю, но теперь «микробы и бациллы стали сильнее», однако специалисты напоминают, что легочная чума при ранней диагностике по-прежнему эффективно лечится антибиотиками. По данным Axios, ситуацию отслеживают Белый дом, минздрав США и Госдепартамент, а Еврокомиссия «очень внимательно» мониторит возможную вспышку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник США начали мониторинг сообщений о случаях чумы в России.