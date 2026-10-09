Путин заявил о формировании новых производственных цепочек в СНГ

Путин заявил о реализации крупных промышленных проектов странами СНГ

Tекст: Вера Басилая

«Деловые круги стран СНГ реализуют крупные промышленные и инфраструктурные проекты. Об этом тоже сейчас только что говорилось. Формируются новые евразийские производственные и транспортные цепочки. Модернизируются и обустраиваются трансконтинентальные логистические коридоры Север – Юг и Восток – Запад», – заявил Путин.

Путин подчеркнул, что в рамках Содружества продвигаются процессы импортозамещения, растет выпуск товаров, машин, оборудования, лекарств и сельскохозяйственной продукции, передает РИА «Новости».

Кроме того, выстроенная финансовая система в СНГ позволяет развивать рынок капитала и осуществлять встречные инвестиции, добавил президент России.

Российский лидер и главы стран СНГ собрались на саммит в узком составе.

Ранее Путин заявил, что товарооборот России и стран СНГ превысил 110 млрд долларов.

Владимир Путин на встрече лидеров стран СНГ в узком составе заявил, что Содружество может достичь больших успехов, если будет снимать торговые барьеры.

Президент Владимир Путин на встрече лидеров СНГ в узком составе сообщил, что доля национальных валют во взаиморасчетах между странами организации превысила 90%.