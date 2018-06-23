Трамп похвастался президентскими достижениями

Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что за время своего президентства добился больших успехов, чем любой другой из лидеров США за такой же срок.

Трамп заявил, что за 500 с лишним дней сделал «больше, чем любой другой президент». В частности, Трамп заявил о сокращении налогов, снижении безработицы, упразднении многих нормативно-правовых актов, передает ТАСС.

Трамп считает, что дела в США «идут хорошо». Он похвастался тем, что «компании возвращаются» в страну. Действующий президент США «очень гордится» тем, что показатель трудовой занятости достиг рекордного за 40 лет уровня.

Также Трамп поставил себе в заслугу введенные против товаров из Китая и ЕС пошлины. Трамп посетовал на то, что торговля США со многими странами «очень несбалансирована», другие государства «извлекают для себя пользу» за счет США.

«Мы находимся в процессе того, чтобы исправить это», – сказал глава Белого дома.

По словам Трампа, он предлагал странам ЕС и Канаде договориться о беспошлинной торговле, однако не был услышан.

Напомним, политика Трампа привела к торговой войне США с Китаем и ЕС.