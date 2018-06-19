Китай заявил, что не боится торговой войны с США

Китай призвал США вернуться на путь разума, так как не хочет торговой войны, но и не боится ее, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«Мы призываем американскую сторону вернуться на путь разума, прекратить действия, причиняющие ущерб всем сторонам, в этом лишь выход из ситуации», – сказал Шуан, передает РИА «Новости».

По его словам, Китай не хочет торговой войны, но и не боится ее.

«Мы продолжим принимать эффективные меры для решительного отстаивания государственных интересов и интересов народа и защиты режима многосторонней торговли», – отметил он.

Шуан также заявил, что США игнорируют достигнутый двумя сторонами консенсус, ведет себя непоследовательно и вновь развязывает торговую войну. «Подобные действия заставляют терять доверие всего мирового сообщества, причиняют ущерб интересам всего человечества», - добавил он.

Ранее во вторник стало известно, что президент США Дональд Трамп поручил подготовить список импортируемых в США китайских товаров на общую сумму 200 млрд долларов для последующего введения на них 10-процентных дополнительных пошлин.

В министерстве коммерции КНР заявляли, что пошлины, введенные Соединенными Штатами на китайские товары, – это шантаж, давление и нарушение достигнутых договоренностей.

В конце прошлой недели Трамп объявил о введении пошлины в 25% на 50-миллиардный объем товаров из Китая, сбор которых будет производиться с 6 июля.

В ответ Китай ввел пошлину в 25% на 659 импортируемых американских товаров.

В мае Соединенные Штаты развязали торговую войну с Китаем, потребовав от Пекина сократить дефицит торговли на 200 млрд долларов с нынешних 335.