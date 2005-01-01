США ввели пошлины на товары из Китая

Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлины в 25% на товары из Китая в ответ на кражу интеллектуальной собственности.

«В свете кражи интеллектуальной собственности и технологии и других нечестных торговых действий Соединенные Штаты введут ввозную пошлину в 25% на 50-миллиардный объем товаров из Китая, которые содержат индустриально значимые технологии», – говорится в письменном заявлении Трампа.

Там отмечается, что облагаемый пошлиной импорт «включает товары, связанные со стратегическим планом «Сделано в Китае-2025», который направлен на доминирование в растущих высокотехнологичных отраслях, которые будут двигателем будущего экономического роста для Китая, но повредят экономическому росту в США и многих других стран».

«Соединенные Штаты не могут больше терпеть потерю нашей технологии и интеллектуальной собственности из-за несправедливых экономических действий», – заявил Трамп, добавив, что данные меры призваны стать первым шагом в восстановлении торгового баланса с КНР, в котором сейчас наблюдается огромный дефицит США.

Кроме того, Трамп пообещал ввести дополнительные ввозные пошлины, если Пекин ответит на объявленные торговые ограничения, передает РИА «Новости».

«Соединенные Штаты будут вводить дополнительные пошлины, если Китай примет ответные меры, такие как введение новых пошлин на товары, услуги или сельскохозяйственную продукцию Соединенных Штатов; повышение нетарифных ограничений; или принятия карательных мер против американских экспортеров или американских компаний, действующих в Китае», – говорится в заявлении американского президента.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп утвердил введение новых пошлин на китайские товары на сумму около 50 млрд долларов.

Напомним, Соединенные Штаты развязали торговую войну с Китаем, потребовав от Пекина сократить дефицит торговли на 200 млрд долларов (сейчас он составляет 335 млрд). Трамп заявлял, что только с помощью пошлин Соединенные Штаты могут добиться справедливой торговли на равных условиях с другими странами.