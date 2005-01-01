Трамп назвал причину начатой США торговой войны

Только с помощью пошлин Соединенные Штаты могут добиться справедливой торговли на равных условиях с другими странами, заявил американский президент Дональд Трамп.

«К США должны, в конце концов, относиться честно в сфере торговли», – написал Трамп в Twitter.

«Если мы не облагаем пошлинами товары других стран, а они требуют от нас 25, 50 или даже 100 процентов, то это нечестно, такое терпеть больше нельзя», – подчеркнул американский лидер.

По его словам, такая торговля является не «свободной и честной», а «глупой».

Напомним, с 1 июня США ввели таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза, Канады и Мексики. Американский бизнес предупредил, что введение пошлин обернется серьезными последствиями для самих США.

Кроме того, Штаты развязали торговую войну с Китаем, потребовав от Пекина сократить дефицит торговли на 200 млрд долларов (сейчас он составляет 335 млрд). В Белом доме сообщали, что США и Китай договорились выровнять торговый баланс, при этом Китай «значительно увеличит закупки товаров и услуг из США». Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала сообщения о том, что Трамп заставил Китай пойти на существенные уступки.