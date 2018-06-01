Американский бизнес забил тревогу из-за роста цен на сталь

Представители американских компаний предупредили, что решение президента США Дональда Трампа ввести таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза, Канады и Мексики может нанести серьезный ущерб американскому бизнесу.

Так, по мнению представителей бизнеса, решение администрации Трампа может нарушить глобальную торговую систему, ограничить инвестиции и привести к сокращению рабочих мест, пишет Financial Times.

Коалиция американских производителей и пользователей металлов отметила, что «ограничение поставок сырья в США и введение пошлин на импорт от ближайших торговых партнеров нанесет американским производителям только вред».

С пятницы Белый дом ввел таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза, Канады и Мексики.

Во Франции заявили, что страны Евросоюза считают несправедливым введение США пошлин на ввоз стали и алюминия и готовы выступить с ответными мерами.

Европа грозила «тройной реакцией» на торгово-экономические меры со стороны США: речь шла о возможном обращении в ВТО, мерах по поддержке европейских производителей и введению пошлин на американские товары – в том числе на продукты сталелитейной промышленности США, апельсиновый сок, джинсы, виски и мотоциклы Harley-Davidson.