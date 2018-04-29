Европа пригрозила США «тройной реакцией»

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер Великобритании Тереза Мэй заявили о готовности Евросоюза защищать свои интересы в случае торгово-экономических мер со стороны США, сообщает кабмин ФРГ.

Эту тему они обсудили в телефонном разговоре. «Они были едины в том, что США не должны принимать торгово-политические меры против ЕС», – приводит РИА «Новости» заявление правительства Германии.

Отмечено, что в противном случае ЕС должен «решительно защищать» свои интересы.

Между тем, еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем пригрозила США «тройной реакцией» в случае введения Вашингтоном пошлин на сталь и алюминий из ЕС, передает ТАСС.

Речь идет о возможно обращении в ВТО, мерам по поддержке европейских производителей и введению пошлин на американские товары – в том числе на продукты сталелитейной промышленности США, апельсиновый сок, джинсы, виски и мотоциклы Harley-Davidson.

В начале марта Дональд Трамп официально объявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия «в защиту национальной безопасности» США. В Германии заявили, что пошлины США противозаконны. ЕК пообещала ввести торговые меры против США, если пошлины на импорт стали и алюминия коснутся ЕС.