ЕС приготовился ответить на пошлины США

Страны Евросоюза считают несправедливым возможное введение США пошлин на ввоз стали и алюминия и готовы выступить с ответными мерами, заявил французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр.

Ле Мэр заявил по итогам встречи с министром торговли США Уилбуром Россом, что Европа не может оставить инициативу Вашингтона без реакции, так как планируемые пошлины являются «неоправданными, лишенными обоснования и опасными», передает ТАСС со ссылкой на AFP.

Французский министр призвал США «проявить мудрость» и подчеркнул, что введение пошлин может повлечь за собой торговую конфронтацию.

«Это полностью прерогатива властей США – им решать, хотят ли они вступить в торговый конфликт со своим крупнейшим партнером в лице Европы», – указал Ле Мэр.

Ранее сообщалось, что США собрались ввести пошлины на сталь и алюминий из ЕС.

Напомним, Вашингтон предложил Брюсселю на 10% снизить поставки стали и алюминия из стран Евросоюза в США.

1 мая президент США Дональд Трамп решил отложить введение пошлин на импорт стали и алюминия из государств Евросоюза.