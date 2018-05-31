США собрались ввести пошлины на сталь и алюминий из ЕС

Белый дом в четверг объявит о введении пошлин на импорт стали и алюминия из Евросоюза, сообщают источники.

Власти США все еще надеются, что ЕС в последний момент согласится на уступки, передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

Toronto Star пишет, что Канада, которой также грозят американские пошлины, тем временем готовит ответные меры, передает РИА «Новости».

Напомним, Вашингтон предложил Брюсселю на 10% снизить поставки стали и алюминия из стран Евросоюза в США.