Белый дом предложил ЕС снизить поставки стали и алюминия в США на 10%

Вашингтон предложил Брюсселю на 10% снизить поставки стали и алюминия из стран Евросоюза в США, сообщила министр предпринимательства и технологий Польши Ядвига Эмилевич.

Она участвовала в консультациях по торговым вопросам представителей стран ЕС и США. Как рассказала Эмилевич, Белый дом выдвинул два предложения, передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

Согласно первому, для ЕС введут квоту, которая ограничит поставки 90% от уровня 2017 года. Согласно другому предложению, будет применен иной механизм введения тарифной квоты, но с тем же результатом – поставки должны сократиться на 10%.

Дипломатический источник заявил, что в Европе считают предложения США незаконными и не собираются мириться с планами Вашингтона.