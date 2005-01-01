ЕС за отмену пошлин предложит США наладить экспорт СПГ

Главы государств Евросоюза в попытке избежать торговой войны собираются предложить США экспорт американского газа в Европу в обмен на отмену пошлин на сталь, передают европейские СМИ.

Как пишет Deutche Welle, саммит лидеров ЕС и стран Западных Балкан в Софии открывается в четверг, 17 мая. Главы государств и правительств стран Евросоюза договорились о новой стратегии переговоров о торговле с США.

Вашингтону облегчат торговые условия только в том случае, если он выведет европейские компании из-под действия норм о пошлинах на сталь и алюминий на длительный период.

В частности, ЕС хочет предложить экспорт американского сжиженного газа в Европу, улучшение условий доступа для автопроизводителей США на европейский рынок и либерализацию госзакупок.

Представители Евросоюза также говорят о возможном реформировании Всемирной торговой организации (ВТО), которую они называют не соответствующей времени: она, в частности, не может предотвратить демпинг.

Напомним, 1 мая президент США Дональд Трамп решил отложить введение пошлин на импорт стали и алюминия из государств Евросоюза, а также Канады и Мексики.

Глава Экономического объединения производителей стали Ханс Юрген Керкхофф в интервью Osnabrucker Neue Zeitung заявил, что в первые три месяца 2018 года объемы импорта российской стали в ЕС по сравнению с аналогичным периодом 2017 года выросли на 139%.