Импорт российской стали в ЕС вырос на 139%

Глава Экономического объединения производителей стали Ханс Юрген Керкхофф в интервью Osnabrucker Neue Zeitung заявил, что в первые три месяца 2018 года объемы импорта российской стали в ЕС по сравнению с аналогичным периодом 2017 года выросли на 139%.

Керкхофф также сообщил, что импорт стали из Турции по итогам первого квартала увеличился на 76%, передает Deutsche Welle.

По его словам, столь резкое увеличение европейского импорта из некоторых государств связано с введением пошлин на импорт стали президентом США Дональдом Трампом.

«Страны, которые из-за пошлин больше не могут осуществлять поставки в США, напирают на европейский рынок, который не знает подобных барьеров для импорта», – сказал он.

Керкхофф также поддержал требование ЕС об отказе от введения пошлин на сталь и алюминий.

В марте Трамп официально объявил о введении пошлин в размере 25% на импорт стали и алюминия в размере 10% «в защиту национальной безопасности» США.