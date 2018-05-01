США собрались повременить с пошлинами на сталь и алюминий из ЕС

Президент США Дональд Трамп решил отложить введение пошлин на импорт стали и алюминия из государств Евросоюза, а также Канады и Мексики, сообщают СМИ.

Пошлины, которые Вашингтон собирался ввести во вторник, отложены на месяц, передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal. Издание сообщает, что США также объявят об освобождении Южной Кореи от пошлин.

Reuters и New York Times. Пишут, что США предварительно договорились с Австралией, Аргентиной и Бразилией. В течение месяца Вашингтон планирует прийти к окончательному соглашению и с этими странами.

А вот в отношении России, Китая и Японии пошлины отменять не собираются, пишут СМИ.