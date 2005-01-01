США объявили о введении пошлин на сталь из ЕС

С пятницы Белый дом вводит таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза, Канады и Мексики, заявил министр торговли США Уилбур Росс.

Он напомнил, что еще 23 марта США объявили о введении подобных пошлин в отношении ряда государств, однако до полуночи 31 мая из-под их действия были временно выведены Южная Корея, Аргентина, Бразилия, Австралия, ЕС, Канада и Мексика, передает ТАСС.

«Он (президент США Дональд Трамп) принял решение в случае с Канадой, Мексикой и Европейским союзом не продлевать действие данных исключений», – сказал Росс.

Он отметил, что в их отношении будут действовать пошлины в размере 25% на сталь и 10% на алюминий.

Перед этим стало известно, что США собрались ввести пошлины на сталь и алюминий из ЕС.

Во Франции заявили, что страны Евросоюза считают несправедливым возможное введение США пошлин на ввоз стали и алюминия и готовы выступить с ответными мерами.

Европа грозила «тройной реакцией» на торгово-экономические меры со стороны США: речь шла о возможном обращении в ВТО, мерах по поддержке европейских производителей и введению пошлин на американские товары – в том числе на продукты сталелитейной промышленности США, апельсиновый сок, джинсы, виски и мотоциклы Harley-Davidson.