Трамп объявит штрафные пошлины для Китая на 50 млрд долларов

Американский президент Дональд Трамп утвердил введение новых пошлин на китайские товары на сумму около 50 млрд долларов; как ожидается, об этом будет объявлено в пятницу.

«Это создает почву для серьезной эскалации торговых конфликтов между двумя крупнейшими экономиками мира», – пишет The Financial Times.

Источники газеты The Wall Street Journal сообщают, что Трамп и после заключения с Пекином соглашения по переговорам во избежание торговой войны продолжает придерживаться своей позиции относительно тарифов. По их информации, решение Вашингтона объясняется «давлением Китая на американские фирмы, чтобы они передавали свои технологии китайским партнерам».

WSJ пишет, что введение пошлин было утверждено после 90-минутной встречи старших чиновников Белого дома, должностных лиц администрации президента США, отвечающих за вопросы национальной безопасности, а также высокопоставленных представителей министерства финансов и министерства торговли США. Переговоры, как уточняется, состоялись 14 июня.

Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан уже заявил, что Пекин незамедлительно ответит на любые протекционистские меры США в сфере торговли. «Если Соединенные Штаты примут односторонние протекционистские меры, которые затронут китайские интересы, то мы немедленно ответим», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, Соединенные Штаты развязали торговую войну с Китаем, потребовав от Пекина сократить дефицит торговли на 200 млрд долларов (сейчас он составляет 335 млрд). Трамп заявлял, что только с помощью пошлин Соединенные Штаты могут добиться справедливой торговли на равных условиях с другими странами.