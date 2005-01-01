Трамп собрался обложить пошлинами китайские товары на 200 млрд долларов

Глава Белого дома Дональд Трамп поручил представителю Соединенных Штатов на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру подготовить список импортируемых в США китайских товаров на общую сумму 200 млрд долларов для последующего введения на них 10-процентных дополнительных пошлин.

Трамп подчеркнул, что тарифы в отношении нового списка товаров будут введены «после завершения правового процесса» и в случае, если «Китай откажется менять свой подход [к торговле], а также продолжит настаивать на введении дополнительных пошлин, о которых он недавно объявил», передает ТАСС.

Глава Белого дома подчеркнул, что если Китай «повысит свои пошлины», США «введут дополнительные пошлины» на другие товары стоимостью 200 млрд долларов.

Глава американской администрации назвал неприемлемыми «последние действия со стороны Китая», которые «четко указывают на его решимость постоянно удерживать Соединенные Штаты в несправедливом и невыгодном положении, что нашло отражение в масштабном торговом дефиците» США с КНР в размере 376 млрд долларов.

В связи с этим Трамп указал на «необходимость предпринять дальнейшие действия, чтобы побудить Китай изменить свою недобросовестную практику, открыть свой рынок для американских товаров и принять более сбалансированные торговые отношения с Соединенными Штатами».

Напомним, Соединенные Штаты развязали торговую войну с Китаем, потребовав от Пекина сократить дефицит торговли на 200 млрд долларов с нынешних 335.

В конце прошлой недели Трамп объявил о введении пошлины в 25% на 50-миллиардный объем товаров из Китая, сбор которых будет производиться с 6 июля.

В ответ Китай ввел пошлину в 25% на 659 импортируемых американских товаров.