Китай ввел на товары из США пошлину в 25%

Власти Китая вводят 25-процентную ввозную пошлину на 659 импортируемых американских товаров, сообщил минфин КНР.

Объем импорта товаров, на которые вводится пошлина, составляет 50 млрд долларов, передает РИА «Новости».

Пошлина вводятся с 6 июля, сообщает Bloomberg.

Ранее в пятницу Пекин выразил протест в связи с решением Вашингтона ввести таможенные пошлины в размере 25% на импортируемые из Китая товары на сумму 50 млрд долларов, КНР намерена дать «сильный отпор» в ответ на такие действия.

До этого президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлины в 25% на товары из Китая в ответ на кражу интеллектуальной собственности. При этом Трамп пообещал ввести дополнительные ввозные пошлины, если Пекин ответит на объявленные торговые ограничения.