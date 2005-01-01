Китай пообещал дать пошлинам США «сильный отпор»

Пекин выражает протест в связи с решением Вашингтона ввести таможенные пошлины в размере 25% на импортируемые из Китая товары на сумму 50 млрд долларов, КНР намерена дать «сильный отпор» в ответ на такие действия, заявили в минкоммерции республики.

«Китай выражает решительный протест в связи с этим. КНР не желает развязывать торговую войну, но в ответ на невыгодные и вредоносные действия американской стороны нам не остается ничего иного, кроме как дать сильный отпор», – указывается в документе, передает ТАСС.

Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлины в 25% на товары из Китая в ответ на кражу интеллектуальной собственности. При этом Трамп пообещал ввести дополнительные ввозные пошлины, если Пекин ответит на объявленные торговые ограничения.

Напомним, Соединенные Штаты развязали торговую войну с Китаем, потребовав от Пекина сократить дефицит торговли на 200 млрд долларов (сейчас он составляет 335 млрд). Трамп заявлял, что только с помощью пошлин Соединенные Штаты могут добиться справедливой торговли на равных условиях с другими странами.