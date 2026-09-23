Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.15 комментариев
Посол анонсировал запуск электронного документооборота с Узбекистаном
Посол Ерхов анонсировал запуск электронного документооборота с Узбекистаном
Россия и Узбекистан активно работают над внедрением системы трансграничного электронного документооборота для упрощения взаимодействия между двумя странами, сообщил посол в республике Алексей Ерхов.
Россия и Узбекистан готовят запуск трансграничного электронного документооборота, передает РИА «Новости». Бизнес-миссия российских компаний в сфере цифровизации проходит в Ташкенте с 21 по 24 сентября 2026 года.
«Рад приветствовать участников сегодняшнего мероприятия, посвященного запуску трансграничного электронного документооборота между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан», – заявил Ерхов на открытии пленарной сессии форума.
Посол подчеркнул, что специалисты двух государств уже проделали масштабную подготовительную работу. Пилотный проект Федеральной налоговой службы России и Налогового комитета Узбекистана позволил протестировать обмен электронными товаросопроводительными документами для участников внешнеэкономической деятельности.
По словам дипломата, этот проект имеет значение, выходящее за рамки простого документооборота. Он показывает возможность практического объединения национальных цифровых систем и создает базу для развития цифровых сервисов в торговых, логистических и производственных связях между двумя странами.
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