Мишустин сообщил о росте торговли России и Узбекистана на 12,5%

  • Новость часаСтало известно о сделке Трампа и лидеров Европы по Украине и Ирану
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    Как низко упадут цены на нефть из-за США и Ирана
    Фрегат «Адмирал Григорович» открыл огонь в Ла-Манше
    Диверсант рассказал о планах подорвать объекты «Транснефти»
    Эксперт: «Волна купол гарант» оглушает спутник Starlink
    Страны G7 договорились расширить военную помощь Украине
    В ЕС вступил в силу первый этап запрета на трубопроводный газ России
    США прекратили действие лицензии на поставки российской нефти
    Вэнс заявил о высоком уровне поддержки Путина среди россиян
    Захарова высмеяла маневр британской яхты возле «Адмирала Григоровича»
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Израиль не позволит Трампу проиграть войну с Ираном

    Говорить о том, что США полностью и абсолютно проиграли иранскую войну, пока рано. И дело даже не в том, что до подписания соглашения еще несколько дней. И не в том, что ни прессе, ни специалистам не известно полное содержание этого документа. А в том, что есть Израиль.

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    Василий Авченко Василий Авченко Как поживает внутренний русский Израиль

    Всякий попавший в Биробиджан обратит внимание на броские двуязычные – на русском и на идише – аншлаги с названиями улиц и остановок. И задастся непременным вопросом: почему эта автономная область по-прежнему называется Еврейской, если евреев, по официальным данным, здесь осталось меньше процента?

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Как на неправильных выборах Ельцина Россия сделала правильный выбор

    Ельцин был готов на крайние меры: запретить КПРФ, распустить Думу, ввести чрезвычайное положение, наконец, перенести выборы на 1998 год. И все же штаб Ельцина вызов принял. Ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, состоялся первый тур выборов президента России.

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    17 июня 2026, 09:04 • Новости дня

    Мишустин сообщил о росте торговли России и Узбекистана на 12,5%

    Мишустин: Объем торговли России и Узбекистана за год вырос на 12,5%

    Tекст: Вера Басилая

    Объем взаимной торговли между Россией и Узбекистаном за прошлый год увеличился на 12,5%, а кооперация в промышленности выходит на новый уровень, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.

    Председатель правительства России Михаил Мишустин на V Ташкентском международном инвестиционном форуме рассказал об укреплении экономических связей двух стран, передает ТАСС. Он подчеркнул, что партнерство Москвы и Ташкента достигло принципиально новой стадии.

    «Объем российско-узбекского товарооборота по итогам прошлого года увеличился практически на 12,5%», – отметил премьер-министр. По его словам, российский бизнес сегодня представлен почти на всей территории Узбекистана, что способствует созданию рабочих мест и увеличению выпуска востребованной продукции.

    Промышленная кооперация двух государств также активно развивается. Стороны формируют необходимую инфраструктуру, создавая совместные технопарки. Подобные площадки уже функционируют в Ташкентской и Джизакской областях, а в апреле новый промышленный парк открылся в Навои. Кроме того, в республике продолжается строительство вагоностроительного кластера и сборочных цехов для коммерческих автомобилей.

    Правительство России анонсировало рабочий визит Михаила Мишустина в Ташкент на 16–17 июня.

    В прошлом году Россия и Узбекистан обсудили сохранение высокой динамики взаимного товарооборота.

    Ранее Москва предложила Узбекистану создание совместных предприятий по производству полимеров и беспилотников.

    16 июня 2026, 13:12 • Новости дня
    Эксперт оценил риски после удара украинского дрона по Московскому НПЗ

    Экономист Юшков: Ситуация, когда в Москве пропадет топливо, исключена

    Эксперт оценил риски после удара украинского дрона по Московскому НПЗ
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    ВСУ пытаются метить в установки первичной переработки нефти на МНПЗ для того, чтобы все дальнейшие процессы «встали». Но ситуация, когда в Москве в моменте пропадет топливо, исключена, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о повреждении объекта МНПЗ из-за атак БПЛА.

    «Московский НПЗ – крупное предприятие, которое производит топливо для всего Московского региона. Когда оно строилось, комплекс был за пределами Москвы. Но город постепенно разрастался, и завод сначала оказался на черте, а потом и внутри столицы. Поэтому компания «Газпром нефть» сделала НПЗ образцово-показательным с минимальными выбросами в окружающую среду», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    По его словам, МНПЗ крайне важен еще и потому, что находится буквально в центре огромного рынка сбыта. «Логистика минимальна: с завода топливо фактически сразу поступает потребителям. Если предприятие сократит производство, топливо придется везти издалека, что создаст дополнительные проблемы», – рассуждает собеседник. Эксперт допускает, что ВСУ пытаются метить в установки первичной переработки нефти для того, чтобы все дальнейшие процессы «встали», и нефтепродукты невозможно было бы получить.

    Но ситуация, когда в Москве в моменте пропадет топливо, исключена. «Во-первых, как правило, оборудование довольно быстро чинится и заменяется. Во-вторых, в резервуарах есть довольно большой объем топлива, который можно использовать во время проведения ремонтных работ. Наконец, НПЗ из соседних регионов смогут, что называется, подставить плечо», – уточнил Юшков.

    При этом ронимание населением механизмов, как работает топливная логистика, поможет избежать всплесков ажиотажного спроса на фоне ударов по нефтепереработке. «Допустим, на АЗС в день приезжала одна тысяча автомобилей. Если начинается паника, и на заправку приезжает уже две тысячи машин, то – даже при нормальном снабжении топливом – будут возникать перерывы в доставке. Это вызовет у населения еще большую тревогу. Но она безосновательна: на деле топливо не заканчивалось, просто начался аномальный спрос», – описал аналитик.

    Напомним, в Москве при атаке дронов был поврежден объект Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) в Капотне. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, никто не пострадал. В МЧС уточнили, что пожар на НПЗ был оперативно локализован, на данный момент он потушен.

    «Ситуация на МНПЗ стабилизирована. Инцидент не отразился на функционировании предприятия», – отметили в ведомстве. Всего с начала суток на подлете к Москве было нейтрализовано 60 БПЛА. Во всех столичных аэропортах вводили ограничения.

    МНПЗ – крупнейший нефтеперерабатывающий завод Москвы, он обеспечивает около 35% рынка топлива столицы. Отметим, 17 мая в результате массированной атаки дронов обломки дрона упали на территории МНПЗ. Предприятие, несмотря на происшествие, продолжило работать в штатном режиме.

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    16 июня 2026, 12:00 • Новости дня
    Эксперт описал возможный маршрут налета БПЛА на Московский НПЗ

    Военный эксперт Кнутов: Атаке украинского дрона на МНПЗ помог сильный дождь

    Эксперт описал возможный маршрут налета БПЛА на Московский НПЗ
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    БПЛА идут на предельно малых высотах, и в дождливую погоду их не всегда можно обнаружить с помощью даже РЛС. По-видимому, на это и был расчет противника в ударе по МНПЗ. Кроме того, ВСУ могли использовать тактику так называемых «звездных налетов», сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о повреждении объекта МНПЗ из-за атак БПЛА.

    «Противник ищет слабые места в системе противовоздушной обороны. В этом ему помогают американские спутники», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов. На этом фоне он упомянул недавние сообщения СМИ, согласно которым украинские операторы дронов получают спутниковые изображения от компании Vantor через 15 минут после съемки. «Таким образом, они находят точки, через которые потенциально можно обойти ПВО, зенитно-ракетные комплексы, а также произвести отвлекающие маневры», – пояснил собеседник.

    Кроме того, противник все время что-то изобретает. «Так, на Украине отрабатывались вопросы применения беспилотников – в частности, Лелека-100 или Hornet – с метеорологических зондов, то есть с большой высоты. Происходит это следующим образом: аппараты несут на тросе, который потом отцепляется, дрон во время падения запускается, а когда оказывается непосредственно над объектом – атакует», – детализировал спикер.

    Есть несколько вариантов, как именно БПЛА смог долететь до Капотни. Так, Кнутов не исключает, что при атаке на Москву ВСУ использовали тактику так называемых «звездных налетов» – этот прием предполагает нанесение ударов одновременно с нескольких направлений. «Дроны могут атаковать, в том числе с востока. Они находят свободные от ПВО зоны, пролетают между ними, заходят на восток, разворачиваются и идут на столицу», – описал эксперт.

    По его оценкам, это один из самых тяжелых для работы противовоздушной обороны приемов. В то же время, осложнили ситуацию и погодные условия. «БПЛА идут на предельно малых высотах, и в дождливую погоду не всегда их можно обнаружить с помощью даже радиолокационных средств. По-видимому, на это и был расчет противника при ударе по МНПЗ», – допустил аналитик. Он также предположил, что украинская сторона использовала при налете продвинутые конструкции дронов, на которых к тому же установлены камеры, позволяющие видеть в дождь.

    Как бы то ни было, требуется предпринять ряд мер, чтобы исключить возможность повторения таких атак. «Важно уделить особое внимание не только малым, но и большим высотам, где могут летать метеорологические зонды противника. Кроме того, следует продолжать укреплять и развивать противовоздушную оборону. В Москве она достаточно хорошо поставлена, но в данном случае нужно идти по пути того, чтобы НПЗ и другие объекты имели свои малые мобильные группы ПВО», – заключил Кнутов.

    Напомним, в Москве при атаке дронов был поврежден объект Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) в Капотне. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, никто не пострадал. В МЧС уточнили, что пожар на НПЗ был оперативно локализован, на данный момент он уже потушен.

    «Ситуация на МНПЗ стабилизирована. Инцидент не отразился на функционировании предприятия», – отметили в ведомстве. Всего с начала суток на подлете к Москве было нейтрализовано 60 БПЛА. Во всех столичных аэропортах вводили ограничения.

    МНПЗ – крупнейший нефтеперерабатывающий завод Москвы, он обеспечивает около 35% рынка топлива столицы. Отметим, 17 мая в результате массированной атаки дронов обломки дрона упали на территории МНПЗ. Предприятие, несмотря на происшествие, продолжило работать в штатном режиме.

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    16 июня 2026, 18:55 • Видео
    Враги России соблазняют Трампа

    В Франции стартует саммит G7, одним из гостей которого стал Владимир Зеленский. Задача гостей и хозяев, как они себе ее видят, это перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа. Получится ли? И чего вообще ждать от Вашингтона?

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    16 июня 2026, 21:02 • Новости дня
    Названы сроки объединения платежных систем России и Ирана

    Хеммати: Россия и Иран объединят платежные системы в течение двух месяцев

    Названы сроки объединения платежных систем России и Ирана
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В ближайшие два месяца завершится финальный этап объединения платежных систем «Мир» и Shetab, что позволит гражданам Ирана расплачиваться картами в России, заявил глава Центрального банка Ирана Абдольнасер Хеммати.

    Глава Центрального банка Ирана Абдольнасер Хеммати, прибывший в Москву 16 июня для обсуждения межбанковских связей и новых механизмов сотрудничества, заявил, что заключительный этап объединения национальных платежных систем России и Ирана завершится в ближайшие два месяца, сообщают «Вести».

    «Третий и финальный этап соединения банковских карт с иранской системой Shetab и российской «Мир» перешел в стадию реализации», – отметил Хеммати. По его словам, в течение двух месяцев иранцы смогут оплачивать товары в российских магазинах при помощи карт, привязанных к Shetab.

    Работа над интеграцией платежных систем началась в июле 2024 года. На данный момент успешно проведены два этапа: россияне получили возможность использовать MirPay с технологией NFC на смартфонах с Android, а иранцы – снимать наличные в российских банкоматах.

    В мае прошлого года Центробанк Исламской республики сообщил о завершении второго этапа интеграции систем «Мир» и Shetab.

    На первом этапе интеграции осенью 2024 года граждане Ирана получили возможность снимать рубли в российских банкоматах.

    Президент России Владимир Путин отметил практически полный переход двух стран на национальные валюты во взаиморасчетах.

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    16 июня 2026, 14:26 • Новости дня
    Эксперт: Каллас озвучила страшилку о военном блоке России и Китая

    Китаист Маслов: На Западе раскручивают страшилку о военном блоке России и Китая

    Эксперт: Каллас озвучила страшилку о военном блоке России и Китая
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Между Россией и Китаем происходит постоянный обмен информацией. Говорить о том, что кто-то кого-то обучает, просто бессмысленно. Речь идет именно о взаимодействии, сказал газете ВЗГЛЯД китаист Алексей Маслов. Так он прокомментировал утверждения главы евродипломатии Каи Каллас о том, что китайские военные якобы обучали российских военнослужащих для участия в боевых действиях на Украине.

    «Глава евродипломатии Кая Каллас, судя по всему, неправильно информирована о процессах, которые происходят в отношениях Москвы и Пекина», – отметил Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ. Он напомнил, что с 2013 года регулярно проходят учения сухопутных, воздушных и морских сил Россия и Китая.

    «Между странами идет постоянный обмен информацией. Говорить о том, что кто-то кого-то обучает, просто бессмысленно. Речь именно о взаимодействии», – подчеркнул собеседник. По его мнению, Каллас неслучайно выступила с заявлением об «обучении» китайскими военными российских военнослужащих.

    «На Западе широко раскручивается страшилка о том, что Москва и Пекин якобы готовятся к созданию военного блока. Прежде всего этим отличаются немецкие и британские эксперты. Тем самым, они обосновывают, почему необходимо усиливать НАТО, выделять дополнительные деньги. На этом фоне утверждение Каллас – на мой взгляд, нагнетание напряженности по всему миру», – детализировал востоковед.

    Он назвал реакцию Пекина на выпад Каллас абсолютно правильной. «Примечательно, что если раньше Китай тянул с заявлениями и отвечал очень гладко и мягко, то сейчас китайские дипломаты выступают оперативно и жестко. Дело в том, что им тоже надоел тот поток неправды, который льется в отношении внешней политики КНР», – заключил Маслов.

    Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь опроверг слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас о том, что китайские военные якобы обучали российских коллег для участия в боевых действиях на Украине. «Соответствующие заявления не имеют фактической основы, это чистая клевета и очернительство», – заявил Линь.

    О том, что китайские военные якобы принимали участие в обучении российских войск, Каллас заявила по итогам встречи глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге, сообщает Bloomberg. «Мы тщательно оцениваем последствия», – отметила она, добавив, что в ходе обсуждения министры договорились ввести санкции против нескольких китайских организаций.

    В прошлом месяце агентство Reuters писало, что в 2025 году Китай якобы провел тайную подготовку примерно 200 российских военнослужащих, некоторые из которых затем вернулись в зону СВО. В материале указывалось, что обучение было в основном сосредоточено на использовании БПЛА и изложено в «российско-китайском соглашении на двух языках, подписанном высокопоставленными российскими и китайскими офицерами в Пекине 2 июля 2025 года».

    Пекин опроверг эти сообщения. «В вопросе украинского кризиса Китай последовательно придерживался объективной и беспристрастной позиции и прилагал усилия для содействия мирным переговорам», – отмечалось в комментарии МИД КНР. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию, указал на большое число лживых сообщений в западных изданиях.

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    16 июня 2026, 22:02 • Новости дня
    Терапевт рассказал, как подхватить простуду в летнюю жару

    Терапевт Парамонов: Маска и чистые руки защитят от летней простуды

    Терапевт рассказал, как подхватить простуду в летнюю жару
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Человек не может заболеть простудой из-за промокших ног, мороженого или сидения под кондиционером в помещении, однако все эти факторы могут частично снизить работу иммунной системы и затруднить ее борьбу с уже попавшим в организм вирусом, сказал газете ВЗГЛЯД врач-терапевт Алексей Парамонов.

    Простуда – общеупотребительное, народное слово, которое в действительности вовсе не является медицинским термином, рассказывает Парамонов. Чаще всего под простудой люди подразумевают проявления респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Данное заболевание имеет сезонность – осенний и весенний периоды. Но не исключено и заражение в теплое время года, например, летом. 

    «Есть устойчивый миф: достаточно промочить ноги, попасть под дождь, переохладиться под кондиционером или переесть мороженого – и можно заболеть простудой. Конечно же, нет. Эти факторы могут играть косвенную роль, но в целом простуда – это респираторная вирусная инфекция. Чтобы заболеть, как минимум нужно получить вирус», – говорит врач.

    Вирусы, продолжает он, циркулируют по своим законам. У большинства респираторных вирусов пик приходится на холодное время года. Летом могут быть пики у некоторых возбудителей кишечных инфекций, и часть из них одновременно способна вызывать респираторные симптомы. Но главный принцип простой: если нет вируса – нет простуды.

    «Причем вирус обычно попадает в организм за несколько дней до появления симптомов. Поэтому кажущаяся связь «я промочил ноги, посидел под кондиционером, а на следующий день заболел» часто притянута. Скорее всего, вирус уже несколько дней был в организме. Это называется инкубационный период: вирус есть, а симптомов еще нет», – объясняет Парамонов.

    По его словам, переохлаждение скорее выступает не причиной, а пусковым фактором. Вирус уже находится в организме и готов проявиться, однако для этого ему не хватает последнего фактора.

    «Нельзя съесть много мороженого и заболеть простудой. У людей с хроническим воспалением миндалин после холодного миндалины могут болеть сильнее, но не более того. Настоящую стрептококковую ангину мороженое вызвать не может. Поэтому профилактика летом в целом должна быть такая же, как и зимой. Мойте руки перед едой. А если вы общаетесь с человеком, у которого есть симптомы простуды, хорошо бы, чтобы маска была и на нем, и на вас», – делится терапевт.

    На ваш взгляд
    Какой продолжительности отпуск вы обычно берете летом?








    Результаты

    По словам специалиста, утверждение о том, что кондиционер распространяет вирусы по помещению, верно лишь отчасти. Это возможно только в том случае, если источник инфекции уже присутствует в помещении и вирус попадает в систему кондиционирования. Если же в квартире нет заболевших, вирусу просто неоткуда взяться в самом устройстве.

    Проветривание через открытое окно может несколько снижать концентрацию вирусных частиц в воздухе, однако не гарантирует защиту от заражения для людей, находящихся в одном помещении с больным.

    При этом эффективная приточно-вытяжная вентиляция действительно способна уменьшить риск передачи инфекции, поскольку обеспечивает постоянный воздухообмен. Однако, как отмечает врач, такие системы в России пока встречаются нечасто и в основном устанавливаются в бизнес-центрах, гостиницах и современных медицинских учреждениях.

    «Если вы попали под дождь, теоретически на один-два дня может быть локальное снижение иммунной защиты. Возможно, в такой ситуации легче подхватить вирус, если на вас кто-то чихнул. Но не более того», – заключил Парамонов.

    Ранее детский аллерголог-иммунолог Ксения Могирева рассказала, что ОРВИ и аллергия у детей могут проявляться одинаковыми симптомами. Она объяснила, как различить эти два заболевания, и дала рекомендации по лечению.

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    16 июня 2026, 15:57 • Новости дня
    Лавров сравнил дипломатию Зеленского с игрой на фортепиано без штанов
    Лавров сравнил дипломатию Зеленского с игрой на фортепиано без штанов
    @ IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/apa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Зеленский не занимается нормальной дипломатией, а лишь «играет на публику, и еще на фортепиано», заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Москве.

    Глава российского внешнеполитического ведомства обратил внимание, что украинский лидер не посылает никому внятных сигналов и, по его словам, занимается так называемой мегафонной дипломатией, передает ТАСС. Лавров отметил, что Зеленский привык выступать перед публикой и строит свою политическую линию в том же стиле.

    Министр также напомнил о старом эстрадном номере Зеленского, где тот «играл на фортепиано» без рук и со спущенными штанами.

    Накануне Лавров заявил о полной безнаказанности Зеленского и его стремлении пользоваться конъюнктурой.

    Ранее Лавров в беседе с Павлом Зарубиным назвал Зеленского комедиантом и отметил его безуспешные попытки играть в трагедию.

    Незадолго до нынешней пресс-конференции официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о визите в Москву главы МИД Турции Хакана Фидана для проведения переговоров с Лавровым.

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    17 июня 2026, 05:30 • Новости дня
    Страны G7 договорились поставлять Украине средства ПВО и оружие
    Страны G7 договорились поставлять Украине средства ПВО и оружие
    @ Thibault Camus/AP/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Государства «Большой семерки» планируют расширить военную помощь Киеву, а также ввести дополнительные ограничения против нефтегазового сектора на фоне открытия Ормузского пролива, о чем сказано в совместном коммюнике.

    «Для поддержки и ускорения этого нового импульса мы договорились увеличить поставки средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, а также средств поражения большой дальности. Мы также готовы рассмотреть вопрос о распространении на Украину преимуществ лицензионных соглашений, позволяющих увеличить военное производство Украины», – сказано в заявлении стран-участниц.

    Представители стран-участниц выразили намерение «оказать дальнейшую поддержку, чтобы страна смогла пережить следующую зиму».

    Саммит G7 проходит во Франции 15-17 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС решил поставить на саммите G7 вопрос о выделении Киеву еще до 45 млрд евро. Елисейский дворец опубликовал видео с G7 под российскую музыку. Лидеры G7 договорились усилить энергетические санкции против России.


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    16 июня 2026, 16:55 • Новости дня
    Депутат Колесник: Суд в Гааге официально закрепил Азовское море за Россией
    Депутат Колесник: Суд в Гааге официально закрепил Азовское море за Россией
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Решение третейского суда в Гааге закрепляет статус Азовского моря как внутреннего моря России, а именно это закрывает данную акваторию для иностранных военных кораблей, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. В понедельник этот суд отклонил все ключевые претензии Киева к Москве – о статусе Азовского моря, Керченского пролива и праве на строительство Крымского моста.

    «Постоянная палата третейского суда (ППТС) при рассмотрении морских претензий Украины к России встала даже не на нашу сторону, а на сторону права и закона», – заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

    По его словам, если бы суд принял иное решение, то был бы создан несправедливый прецедент, который затем мог бы навредить и самим западным государствам. «Достаточно вспомнить Норвегию с ее прибрежными зонами рыболовства – подобных примеров в мире немало. Если бы суд вынес политически мотивированное решение, под удар попали бы и страны Евросоюза», – сказал он.

    При этом аргументация российской стороны была предельно четкой и юридически безупречной. «Украина предпринимала попытки развязать юридическую войну против России, однако каких-либо результатов достичь ей не удалось», – подчеркнул депутат.

    Немаловажно и то, что таким исходом ППТС сохранила собственную репутацию. «Если бы палата вынесла неправомерный вердикт не в нашу пользу, доверие к самому институту было бы подорвано. Решение, продиктованное политической конъюнктурой, обесценило бы саму идею международного правосудия, которая и так переживает сложные времена», – говорит он.

    За этим, по мнению Колесника, стоит и растущее уважение к России. «Мы отстаиваем свои позиции и на поле боя, и в международном правовом поле, неизменно опираясь на закон. Москва последовательно доказывает, что к ней нельзя относиться пренебрежительно – по сути, это и есть проявление мягкой силы», – отметил он.

    На практике же решение закрепляет статус Азовского моря как внутреннего моря России на уровне международных институтов. «Значение такого статуса трудно переоценить – именно он закрывает акваторию для иностранных военных кораблей и сохраняет за страной полный контроль над ее ресурсами», – добавил депутат.

    «В свое время аналогичную роль сыграл статус Охотского моря. Утрата внутреннего статуса открыла бы доступ в море для иностранных подводных лодок и лишила бы страну колоссальных биоресурсов. Поэтому закрепление за Россией статуса Азовского моря – вопрос не формальный. Он касается реальной безопасности и нужд экономики», – заключил Колесник.

    Ранее ППТС в Гааге огласил окончательное решение по арбитражному разбирательству Москвы и Киева о правах стран в Керченском проливе, Азовском море и водах Черного моря. В независимом арбитраже принимали участие представители пяти государств: Алжира, Британии, Мексики, РФ и Южной Кореи.

    «Потерпели крах усилия Киева оспорить суверенитет Российской Федерации над Крымским полуостровом и прилегающими к нему морскими пространствами. Арбитраж отказал Украине в возврате контроля над углеводородными, рыбными и иными ресурсами в акваториях Крыма и Приазовья, а также в каких-либо «компенсациях» и «репарациях» от России за их использование и якобы нанесенный «ущерб», – отмечается на сайте МИД.

    «Провалилась и попытка Украины при поддержке стран Запада объявить Керченский пролив «международным», с правом прохода судов любых государств, включая военные корабли. Впервые в истории в юридически обязательном решении официально признан статус Керченского пролива и Азовского моря как внутренних вод, являющихся частью суверенной государственной территории», – пишут в дипведомстве.

    Арбитраж также не поддержал претензии Украины, связанные с экологическим ущербом и сохранением подводного культурного наследия. В заявлении МИД отмечается, что обвинения в нарушении Россией обязательств в этих сферах были признаны необоснованными, а также было подтверждено наличие в стране эффективной системы экологического мониторинга.

    Вместе с тем арбитры указали на отдельные недостатки в процедуре оценки воздействия на окружающую среду при реализации проектов Крымского моста, энергомоста и газопровода через Керченский пролив. Речь, в частности, идет о сроках проведения экологической экспертизы и публикации ее результатов.

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    16 июня 2026, 16:54 • Новости дня
    Зеленский назвал крайний срок по переговорам с Россией

    Зеленский назвал зиму крайним сроком по переговорам с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией должны пройти до наступления зимы и перечислил возможные площадки для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    «Это была ужасная зима для нас. Конечно, мы не хотим пережить еще одну такую зиму», – сказал Зеленский, передает «Лента.Ру» со ссылкой на «Новости.live».

    Он сообщил, что был готов встретиться с Путиным в Женеве, и допустил, что в дальнейшем переговоры могут пройти в Швейцарии, Турции, США или в одной из стран Ближнего Востока.

    В феврале Зеленский заявил о проведении следующего раунда переговоров по Украине в Швейцарии.

    Ранее Зеленский рассматривал Турцию в качестве площадки для новых переговоров с Россией.

    Путин рассказал о тайной просьбе Зеленского организовать личную встречу через российского предпринимателя.

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    17 июня 2026, 04:15 • Новости дня
    В Евросоюзе вступил в силу первый этап запрета на трубопроводный газ России

    В Евросоюзе вступил в силу первый этап запрета трубопроводного газа из РФ

    В Евросоюзе вступил в силу первый этап запрета на трубопроводный газ России
    @ Алексей Витвицкий/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    В Евросоюзе начался первый этап отказа от российского трубопроводного газа, который предусматривает запрет на поставки по краткосрочным контрактам.

    В Евросоюзе в среду, 17 июня, стартовала реализация первого этапа запрета на импорт российского трубопроводного газа. Регламент, окончательно утвержденный Советом ЕС в январе 2026 года, предполагает полный отказ от российских энергоносителей к концу 2027 года, напоминает РИА «Новости».

    Мера вызывает острые споры внутри Евросоюза. Венгрия и Словакия оспаривают документ в Суде ЕС, указывая, что он является санкционным механизмом. Отдельный иск подала швейцарская компания Nord Stream 2 AG, оператор трубопровода «Северный поток – 2», требуя отменить регламент из-за невозможности коммерческого использования газопровода.

    На фоне энергокризиса политики и бизнесмены в Германии, Словакии и Венгрии призывают частично возобновить закупки российских энергоносителей из-за высокой стоимости альтернатив.

    Однако в Еврокомиссии настаивают на необходимости отказа от российского газа для укрепления энергетической безопасности и предотвращения использования поставок как «инструмента политического давления».

    В России многократно отмечали ошибочность действий Запада. В Москве подчеркивали, что отказавшиеся страны все равно покупают российские уголь, нефть и газ через посредников по более высоким ценам.

    Напомним, в апреле европейские страны приступили к реализации плана по отказу от российского сжиженного природного газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз в мае увеличил закупки российского сжиженного газа. 
    МВФ сообщил о двукратном превышении промышленных цен на энергоносители в Евросоюзе по сравнению с США. Замглавы МИД Грушко назвал отказ от российских ресурсов главной причиной энергетической уязвимости европейских стран.

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    16 июня 2026, 16:09 • Новости дня
    Трамп сообщил о планах восстановить санкции США против российской нефти

    Трамп: Санкции против российской нефти могут вскоре вернуться

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп заявил о возможном скором восстановлении санкций против российской нефти.

    По его словам, речь идет о мерах, которые были ранее сняты на фоне продолжающихся поставок сырья, передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопросы журналистов во вторник, Трамп объяснил причину снятия ограничений. «Вскоре мы сможем это сделать, потому что нефть сейчас поставляется, поэтому мы сняли санкции, поскольку, очевидно, не хотели препятствовать поставкам нефти. Так что вскоре мы будем в состоянии это сделать», – заявил президент США.

    Трамп подчеркнул, что поставки нефти продолжаются, и именно это обстоятельство легло в основу решения временно отказаться от санкций. Теперь он ожидает, что в ближайшее время Вашингтон сможет вернуться к прежним ограничениям против российской нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о восстановлении антироссийских нефтяных санкций после стабилизации цен на энергоресурсы.

    Politico сообщила о повторном введении санкций США в отношении российской нефти после истечения срока действия исключения из санкционного режима.

    Министр финансов США Скотт Бессент заявил об отсутствии планов по продлению временного выведения российской нефти и нефтепродуктов из-под американских санкций.

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    16 июня 2026, 22:47 • Новости дня
    Мерц заявил о готовности Европы к переговорам с Россией

    Канцлер ФРГ Мерц заявил о готовности Европы к мирным переговорам

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности европейских стран участвовать в мирном урегулировании конфликта на Украине совместно с США.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Европа готова к переговорам с Россией по мирному урегулированию на Украине, передает РИА «Новости». Выступая на пресс-конференции в рамках проходящего во Франции саммита G7, он подчеркнул необходимость дипломатических усилий.

    «Мы готовы к мирным переговорам», – заявил политик в ходе трансляции телеканала Phoenix. По его словам, европейские государства и Америка должны обязательно присутствовать за столом переговоров наряду с Москвой и Киевом. Мерц отметил, что этот вопрос не вызывал разногласий среди участников саммита.

    Несмотря на заявления о дипломатии, глава немецкого правительства подтвердил намерение Европы продолжать наращивать поддержку украинской стороны. Ранее в МИД России отмечали, что европейские страны не могут участвовать в переговорном процессе из-за их откровенно враждебной позиции по отношению к Москве.

    Лидеры Великобритании, Франции и Германии провели в Лондоне встречу для обсуждения возможных контактов с Россией.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц подтвердил намерение европейских стран участвовать в дипломатическом процессе по украинскому вопросу.

    Главным условием для старта мирного диалога Мерц назвал полную остановку боевых действий.

    Президент Владимир Путин сообщил о готовности Москвы к согласованным в Анкоридже компромиссам на Украине.

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    17 июня 2026, 04:31 • Новости дня
    Эксперт назвала самые популярные у мошенников фразы-уловки

    Эксперт Шилина: Мошенники используют манипулятивные фразы

    Tекст: Катерина Туманова

    Злоумышленники используют манипулятивные фразы, чтобы отключить критическое мышление жертвы, давя на эмоции и создавая ощущение срочности, рассказала руководитель городского онлайн-проекта «Перезвони сам» столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина.

    По ее словам, аферисты могут говорить о заканчивающемся договоре на обслуживание номера, случайном переводе денег на карту или подозрительном входе в личный кабинет.

    «Вот пример фраз, с которыми сталкивались наши слушатели: «У вас заканчивается договор на обслуживание номера. Необходимо продлить его в ближайшее время, иначе номер будет передан другому лицу». «Здравствуйте, я случайно перевел вам на карту деньги. Верните их, пожалуйста, по следующим реквизитам». «В вашем личном кабинете зафиксирован вход с неизвестного устройства и подозрительная активность. Если это не вы, срочно позвоните по номеру», – рассказала Шилина РИА «Новости».

    Эксперт отметила, что знание этих слов-маркеров помогает вовремя распознать угрозу. Ознакомиться с распространенными уловками можно на портале проекта.

    Специалисты отслеживают новые методы злоумышленников и собирают конкретные фразы, чтобы помочь гражданам не запутаться в потоке информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, психолог назвал часто употребляемые мошенниками слова-маркеры. Эксперт назвала три запрещенных слова при разговоре с мошенниками. В МВД раскрыли выдающие телефонных мошенников секретные фразы.


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    17 июня 2026, 04:56 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтоженных на пути к Москве двух дронах ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Еще два дрона ВСУ уничтожены на подлете к столице силами ПВО, сообщил в Max-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Уничтожены два беспилотника. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    Несколькими часами ранее Собянин сообщал, что на подлете к Москве в ночь на среду силами ПВО были ликвидированы десять дронов ВСУ.

    Кроме того, Росавиация перевела аэропорты Внуково и Домодедово в особый режим работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером вторника Росавиация сняла ограничения на полеты в московском аэропорту Внуково. При атаке дронов ВСУ на Подмосковье во вторник  пострадали шесть человек.

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    16 июня 2026, 17:55 • Новости дня
    Звезду шоу «Пусть говорят» Шурыгину обвинили в распространении порнографии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Известную по телевизионным шоу Диану Шурыгину обвинили в незаконном обороте порнографических материалов и поместили под домашний арест на два месяца.

    В Троицком суде Москвы уточнили, что мера пресечения в виде домашнего ареста установлена сроком на два месяца, до 19 июля, передает РИА «Новости».

    «Ей предъявлено обвинение по пунктам «а» и «б» части 3 статьи 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов группой лиц с использованием интернета)», – сообщил источник агентства.

    Широкую известность Шурыгина получила в 2017 году после участия в программе «Пусть говорят». Тогда 16-летняя девушка из Ульяновска заявила об изнасиловании на вечеринке 21-летним Сергеем Семеновым. Позже она вышла замуж за оператора Первого канала Андрея Шлянина, однако в 2019 году пара развелась.

    Ранее в квартире Дианы Шляниной прошел обыск по делу о незаконном обороте порнографии.

    В начале мая правоохранители задержали жителя столицы за массовую рассылку запрещенных материалов с участием несовершеннолетних.

    В конце прошлого месяца московский суд приговорил двух мужчин к 15 годам колонии за съемки порнографии со школьницей.

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