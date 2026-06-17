Говорить о том, что США полностью и абсолютно проиграли иранскую войну, пока рано. И дело даже не в том, что до подписания соглашения еще несколько дней. И не в том, что ни прессе, ни специалистам не известно полное содержание этого документа. А в том, что есть Израиль.0 комментариев
Женщина пострадала при ударе БПЛА ВСУ по автомобилю в Белгородской области
В результате атаки украинского беспилотника на легковой автомобиль в селе Замостье Белгородской области местная жительница получила минно-взрывную травму и осколочные ранения, сообщили в оперштабе региона.
«В селе Замостье Грайворонского округа FPV-дрон ВСУ нанес удар по автомобилю. Женщину с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями руки и ноги бойцы самообороны доставили в Грайворонскую ЦРБ», – сообщили в региональном оперативном штабе на платформе Max.
Власти уточнили, что атакованный автомобиль получил значительные повреждения. Врачи оценивают состояние раненой и оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне двое мирных жителей Грайворонского округа получили осколочные ранения при ударе дрона по автомобилю.
Несколькими днями ранее украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус в селе Вознесеновка.
В начале июня оперативный штаб региона сообщил о ранении трех человек из-за детонации вражеских аппаратов.