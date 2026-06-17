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Мишустин заявил о глубоких изменениях в мировой экономике
Мировая экономика находится на этапе глубоких изменений: обостряются торговые войны, широко применяется протекционизм и недобросовестная конкуренция, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе выступления на Ташкентском международном инвестиционном форуме заявил о системных вызовах для государств, передает РИА «Новости».
По его словам, мировая экономика находится на этапе глубоких изменений: усиливается турбулентность, обостряются торговые войны, широко применяется протекционизм, недобросовестная конкуренция.
«Все это ставит перед нами системные задачи, от решения которых зависит, сможем ли мы обеспечить устойчивое развитие национальных экономик и добиться повышения качества жизни граждан наших стран», – подчеркнул премьер-министр России.
По словам Мишустина, сложившаяся ситуация вынуждает страны пересматривать логистические и производственные цепочки. Государства разрабатывают новые финансовые инструменты и укрепляют межгосударственное партнерство.
Глава российского кабмина прибыл в Узбекистан с двухдневным визитом 16 июня. Накануне он провел встречи с президентом страны Шавкатом Мирзиеевым, премьером Абдуллой Ариповым и главой аппарата президента Саидой Мирзиеевой. Пятый Ташкентский инвестиционный форум проходит с 16 по 18 июня, ожидается участие более восьми тысяч человек из 99 стран.
Мишустин в прошлом году отмечал усиление торговых войн в мире.
Ранее президент Владимир Путин указал на переход глобальной экономики к новому состоянию.