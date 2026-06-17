The New York Times: Европейские лидеры помирились с Трампом

NYT: Лидеры ЕС возобновили сотрудничество с Трампом после иранского соглашения

Tекст: Мария Иванова

Отношение европейских политиков к главе Соединенных Штатов заметно смягчилось, пишет The New York Times.

Канцлер Германии Фридрих Мерц подарил американскому коллеге футбольную джерси с номером 47 и поздравил с 80-летием. Ранее союзники жестко критиковали Вашингтон за конфликт в Иране.

Ситуация изменилась после представления проекта мирного соглашения с Тегераном. «Мы в одной команде», – заявил Мерц в соцсетях.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила успехи дипломатии и выразила надежду на открытие Ормузского пролива.

Позиция президента США по украинскому вопросу осталась неизменной. Глава государства подтвердил, что конфликт не касается Америки, ограничивающейся продажей оружия.

При этом он не стал проводить отдельную встречу с британским премьером Киром Стармером, уделив время лидерам ОАЭ и Катара.

Политик отверг слухи о готовности Вашингтона инвестировать 300 млрд долларов в иранскую экономику. Итоговый договор предусматривает полный отказ ближневосточной страны от создания ядерного оружия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер на саммите G7 предложил поддержать Украину в обмен на помощь Европы с Ираном.

Европейские политики запланировали привлечь президента США к организации мирного диалога между Москвой и Киевом.

Незадолго до этого глава Белого дома допустил скорое подписание американо-иранского соглашения на территории Европы.