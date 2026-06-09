В ленинской трактовке идеи коммунизма есть одна бросающаяся в глаза черта – его антирусский характер. Ленин задолго до современных американских демократов продвигал фактически идею «позитивной дискриминации» (дискриминации, направленной против большинства).6 комментариев
Зеленский попросил у Запада деньги на контрактную армию
Зеленский попросил деньги у Запада для перевода ВСУ на контракт
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о необходимости перевести украинскую армию на контрактную основу и выразил надежду на финансовую помощь западных стран.
Зеленский хочет реформировать систему комплектования вооруженных сил, переведя ее на контрактную основу, сообщают «Вести». В интервью британскому изданию The Guardian он пояснил, что армия должна развиваться по европейской модели.
По словам украинского лидера, военная служба сопряжена с высокими рисками, поэтому требует достойного материального обеспечения.
«Нам надо перевести украинскую армию на контрактную систему. Быть военным опасно, и мы должны обеспечить им достойные зарплаты, потому что они отдают свои жизни. Для этого нам нужно дополнительное финансирование… Очень надеюсь, что наши друзья помогут», – сказал Зеленский.
Он добавил, что текущий уровень денежного довольствия бойцов ВСУ существенно ниже выплат, которые получают российские военнослужащие.
В конце прошлого года Владимир Зеленский признал невозможность самостоятельного финансирования армии численностью 800 тыс. человек.
Летом прошлого года глава киевского режима запросил у западных стран дополнительные средства для выплат военнослужащим.
На фоне непопулярности призыва власти Украины рассматривали возможность повышения армейских зарплат для привлечения добровольцев на контрактную службу.