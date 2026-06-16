  • Новость часаЛавров предрек Евросоюзу развал в случае вступления Украины
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    Как Украина ворует у ближайших союзников
    Эксперт: Каллас озвучила страшилку о военном блоке России и Китая
    Анпилогов оценил контракт Лондона и Киева на поставку урана
    Лукашенко ответил пословицей на угрозы Зеленского
    Эксперт оценил риски после удара украинского дрона по Московскому НПЗ
    Российские войска освободили Новый Донбасс в ДНР
    Путин подписал указ о проведении выборов в Госдуму
    Песков назвал условие для визита Зеленского в Москву
    Израиль заявил об отмене соглашений с палестинцами по Хеврону
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    Ольга Андреева Ольга Андреева Как на неправильных выборах Ельцина Россия сделала правильный выбор

    Ельцин был готов на крайние меры: запретить КПРФ, распустить Думу, ввести чрезвычайное положение, наконец, перенести выборы на 1998 год. И все же штаб Ельцина вызов принял. Ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, состоялся первый тур выборов президента России.

    27 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Как поживает внутренний русский Израиль

    Всякий попавший в Биробиджан обратит внимание на броские двуязычные – на русском и на идише – аншлаги с названиями улиц и остановок. И задастся непременным вопросом: почему эта автономная область по-прежнему называется Еврейской, если евреев, по официальным данным, здесь осталось меньше процента?

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Пожар в лавре – горе для верующих, но не для Зеленского

    Для того, чтобы воспринимать Зеленского как защитника лавры, обеспокоенного ее состоянием, нужно совершенно не знать всех его действий за последние годы, когда он вел целенаправленную кампанию по подавлению этого важнейшего духовного центра в Киеве.

    7 комментариев
    16 июня 2026, 15:10 • Новости дня

    Лидеры G7 договорились усилить энергетические санкции против России

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Эвиане лидеры стран Группы семи на саммите договорились усилить давление на Россию, сообщает France Press со ссылкой на дипломатический источник.

    По данным France Press, участники встречи обсуждали возможные меры экономического давления.

    Источник пояснил, что речь шла о «санкциях в сфере энергетики». Конкретные шаги и возможные сроки введения новых ограничений в материале не уточняются, передает ТАСС.

    Лидеры стран G7 в марте подтвердили намерение продолжить санкционное давление на Россию и подчеркнули свою приверженность действующим ограничениям.

    Министры финансов стран G7 в октябре прошлого года договорились предпринять общие шаги для увеличения давления на Россию и ее нефтяной экспорт.

    К саммиту в Эвиане британские власти подготовили новый пакет санкций против России, затрагивающий суда для транспортировки сжиженного природного газа и компании, подозреваемые в закупке западных технологий для ее армии.

    15 июня 2026, 22:11 • Новости дня
    Юрист: Россия в гаагском арбитраже подтвердила право на Крым и Азовское море

    Юрист Исполинов: Россия в Гааге подтвердила право на Крым и Азовское море

    Юрист: Россия в гаагском арбитраже подтвердила право на Крым и Азовское море
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия крайне ответственно подошла к защите своих интересов в морском праве: были подготовлены тщательные аргументы по принадлежности Азовского моря и законности строительства Крымского моста. Результатом стала блистательная победа в арбитраже, заявил газете ВЗГЛЯД юрист Алексей Исполинов. Ранее Россия в гаагском арбитраже оспорила претензии Киева на акваторию Чёрного и Азовского морей.

    «Важно понимать, что сокращенный термин «Гаага» как правило является синонимичным к Международному уголовному суду (МУС), который действительно располагается в этом городе, равно как и Международный суд ООН. Поэтому, использовать данное название в отношении победы российских юристов по вопросу морских притязаний Украины – не вполне корректно», – пояснил Алексей Исполинов, профессор кафедры международного права Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России.

    «В нашем случае речь идет о Постоянной палате третейского суда, которая также расположена в Гааге и выступила площадкой для администрирования арбитража ad hoc – «по особому случаю», одноразово. Именно ее представители согласились с неправомерностью украинских претензий», – акцентирует собеседник.

    Итоговое решение, по его словам, стало однозначной победой России. «Благодаря этому решению желание Киева демонтировать Крымский мост или признать Азовское море совместным не осуществится. По всем пунктам оппонентам отказано. Арбитры приняли такое решение не из жалости и не желая бросить Москве кость, а потому что наша позиция оказалась тщательно сформулированной», – поясняет он.

    Ключевую роль сыграла качественная подготовка российских специалистов. «Они постарались на славу. Российская сторона озвучивала кристально чистые и понятные аргументы. Обычно, сталкиваясь с подобной подготовкой, даже европейские арбитры стараются не рисковать собственной репутацией и решают проблемы по существу», – продолжает эксперт.

    Немаловажен и временной контекст, добавляет Исполинов. «На дворе уже не 2022 и не 2023 год. Тогда было модно во всем обвинять Россию в попытке отстоять какие-то свои моральные представления. Сейчас с этим проще – в целом ряде серьезных инстанций подобная истерия завершилась», – заключил он.

    Ранее ППТС в Гааге огласил окончательное решение по арбитражному разбирательству Москвы и Киева о правах стран в Керченском проливе, Азовском море и водах Черного моря. В независимом арбитраже принимали участие представители пяти государств: Алжира, Британии, Мексики, РФ и Республики Кореи.

    «Потерпели крах усилия Киева оспорить суверенитет Российской Федерации над Крымским полуостровом и прилегающими к нему морскими пространствами. Арбитраж отказал Украине в возврате контроля над углеводородными, рыбными и иными ресурсами в акваториях Крыма и Приазовья, а также в каких-либо «компенсациях» и «репарациях» от России за их использование и якобы нанесенный «ущерб», – отмечается на сайте МИД.

    «Провалилась и попытка Украины при поддержке стран Запада объявить Керченский пролив «международным», с правом прохода судов любых государств, включая военные корабли. Впервые в истории в юридически обязательном решении официально признан статус Керченского пролива и Азовского моря как внутренних вод, являющихся частью суверенной государственной территории», – пишут в дипведомстве.

    Арбитраж также не поддержал претензии Украины, связанные с экологическим ущербом и сохранением подводного культурного наследия. В заявлении МИД отмечается, что обвинения в нарушении Россией обязательств в этих сферах были признаны необоснованными, а также было подтверждено наличие в стране эффективной системы экологического мониторинга.

    Вместе с тем арбитры указали на отдельные недостатки в процедуре оценки воздействия на окружающую среду при реализации проектов Крымского моста, энергомоста и газопровода через Керченский пролив. Речь, в частности, идет о сроках проведения экологической экспертизы и публикации ее результатов.

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    15 июня 2026, 18:31 • Новости дня
    Названа предварительная причина крушения Ту-22М3 под Иркутском

    Кобзев: Причиной крушения Ту-22М3 в Иркутской области мог стать отказ двигателей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предварительной причиной крушения самолета Ту-22М3 в Иркутской области мог стать отказ двигателей, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

    «Предварительно, причина крушения – отказ двигателей», – написал глава области в своем канале в Max.

    В понедельник Министерство обороны сообщило об аварии самолета Ту-22М3 в Иркутской области.

    Весной прошлого года экипаж увел другой падающий ракетоносец от жилых домов в Приангарье.

    В августе 2024 года аналогичный бомбардировщик разбился в этом же регионе из-за технической неисправности.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    15 июня 2026, 17:57 • Новости дня
    Суд в Гааге отклонил все претензии Украины к России в Черном и Азовском морях
    Суд в Гааге отклонил все претензии Украины к России в Черном и Азовском морях
    @ Sylvia Lederer/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия одержала убедительную победу в международном арбитраже в Гааге по делу о правах прибрежного государства в Черном море, Азовском море и Керченском проливе, сообщил МИД.

    Как сообщается на сайте МИД России, спор рассматривался в соответствии с процедурами, предусмотренными Приложением VII к Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Решение вынес арбитраж в составе пяти независимых арбитров, представлявших Алжир, Великобританию, Мексику, Россию и Республику Корея.

    В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что дело завершилось в пользу Москвы. По оценке министерства, «многочисленные требования Украины, обвинившей Россию в нарушении десятков статей Конвенции ООН по морскому праву, отвергнуты».

    Согласно заявлению, арбитраж не поддержал требования Киева, касавшиеся контроля над природными ресурсами в акваториях Крыма и Приазовья, а также выплат компенсаций и репараций. В МИД РФ также отметили, что не получила поддержки позиция Украины по вопросу статуса Керченского пролива.

    Российская сторона подчеркнула, что «впервые в истории в юридически обязательном решении официально признан статус Керченского пролива и Азовского моря как внутренних вод, являющихся частью суверенной государственной территории».

    Кроме того, арбитраж не согласился с доводами Киева о том, что провозглашение Россией суверенитета над Азовским морем после включения в ее состав Донбасса, Запорожской и Херсонской областей якобы привело к нарушению международного права.

    Отдельное внимание в ходе разбирательства было уделено Крымскому мосту. Как сообщили в МИД РФ, арбитраж отклонил требование Украины о его демонтаже. 

    «Отклонено абсурдное и циничное требование Украины о демонтаже Крымского моста. Само заявление этого заведомо невыполнимого требования показало бесчеловечную сущность киевского режима, до сих пор стремящегося «наказать» крымчан за их выбор в пользу России. Утверждения украинской стороны о якобы препятствовании Крымского моста навигации судов в данных акваториях признаны необоснованными», – говорится в сообщении МИД.

    По информации российского внешнеполитического ведомства, строительство Крымского моста, переход под российскую юрисдикцию плавучих буровых платформ и проведение пограничных проверок судов в Керченском проливе признаны соответствующими положениям Конвенции ООН по морскому праву.

    Арбитраж также не поддержал претензии Украины, связанные с экологическим ущербом и сохранением подводного культурного наследия. В заявлении МИД отмечается, что обвинения в нарушении Россией обязательств в этих сферах были признаны необоснованными, а также было подтверждено наличие в стране эффективной системы экологического мониторинга.

    Вместе с тем арбитры указали на отдельные недостатки в процедуре оценки воздействия на окружающую среду при реализации проектов Крымского моста, энергомоста и газопровода через Керченский пролив. Речь, в частности, идёт о сроках проведения экологической экспертизы и публикации её результатов.

    Однако, как подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве, арбитраж пришел к выводу, что строительство транспортной и энергетической инфраструктуры не нанесло ущерба окружающей среде. В министерстве также обратили внимание на формулировку решения, согласно которой «...предоставив [данное] декларативное средство правовой защиты, нет необходимости принимать решение о прекращении действий, уверениях или гарантиях неповторения или репарациях».

    «Российская сторона удовлетворена итогом разбирательства. Это решение арбитража – чувствительное поражение Украины и Запада в развязанной ими «юридической войне» против России», – подчеркивается в заявлении МИД.

    В августе прошлого года Москва вышла из арбитражного процесса по делу о задержании украинских военных кораблей.

    Осенью 2024 года российская делегация представила аргументированную позицию по морскому иску Киева.

    Ранее дипломаты назвали обвинения украинской стороны по Крымскому мосту безосновательными.

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    15 июня 2026, 16:27 • Новости дня
    Минобороны: Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области
    Минобороны: Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области, сообщило Минобороны.

    Инцидент произошел во время выполнения планового учебно-тренировочного полета, уточнили в ведомстве, передает ТАСС.

    «15 июня 2026 года в ходе планового учебно-тренировочного полета в Иркутской области при заходе на посадку произошла авария самолета Ту-22М3. Экипаж катапультировался. Угрозы жизни и здоровью летчиков нет. Разрушений на земле нет», – рассказали в российском военном ведомстве.

    Уточняется, что воздушное судно выполняло полет без боекомплекта. В настоящее время на месте падения самолета работает комиссия главного командования Воздушно-космических сил России для установления всех обстоятельств произошедшего.

    Российский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 (по кодификации НАТО: Backfire) остается ключевым элементом дальней авиации ВКС РФ, выполняющим задачи по поражению критически важных целей. Модификация Ту-22М3 серийно производилась на Казанском авиационном производственном объединении (КАПО) с 1978 по 1993 год, а всего за этот период было выпущено 268 единиц данной модели (около 500 штук с учетом ранних модификаций М0, М1 и М2). Обладая максимальной скоростью до 2300 км/ч, самолет способен нести до 24 тонн боевой нагрузки, включая сверхзвуковые крылатые ракеты Х-22/Х-32, гиперзвуковые комплексы «Кинжал» и тяжелые авиабомбы.

    В апреле прошлого года стратегический ракетоносец Ту-22М3 разбился в Иркутской области. Экипаж увел падающую машину от жилых домов.

    В августе 2024 года в этом же регионе произошла еще одна катастрофа аналогичного бомбардировщика.

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    15 июня 2026, 19:13 • Новости дня
    Патрушев заявил о полном контроле неонацистов над Зеленским

    Патрушев: Неонацисты полностью контролируют Зеленского

    Патрушев заявил о полном контроле неонацистов над Зеленским
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные группировки радикалов при поддержке западных стран держат в страхе мирных жителей на Украине и оказывают прямое влияние на решения Владимира Зеленского, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

    «Спонсируемые Лондоном и Брюсселем неонацистские банды держат население Украины в страхе и полностью контролируют Зеленского», – заявил политик в интервью «Российской газете».

    Он подчеркнул, что Россия сейчас выполняет миссию по спасению братского народа от оккупации. При этом, по словам Патрушева, идейные наследники Геббельса привычно искажают реальность и называют действия Москвы «попыткой завоевания».

    Ранее американские СМИ сообщили о растущей зависимости киевского режима от украинских ультранационалистов.

    Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил о реальной власти неонацистов на Украине.

    Бывший лидер «Правого сектора» (организация признана террористической и запрещена в России) публично пригрозил украинскому лидеру расправой за сдачу территорий.

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    16 июня 2026, 12:00 • Новости дня
    Эксперт описал возможный маршрут налета БПЛА на Московский НПЗ

    Военный эксперт Кнутов: Атаке украинского дрона на МНПЗ помог сильный дождь

    Эксперт описал возможный маршрут налета БПЛА на Московский НПЗ
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    БПЛА идут на предельно малых высотах, и в дождливую погоду их не всегда можно обнаружить с помощью даже РЛС. По-видимому, на это и был расчет противника в ударе по МНПЗ. Кроме того, ВСУ могли использовать тактику так называемых «звездных налетов», сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о повреждении объекта МНПЗ из-за атак БПЛА.

    «Противник ищет слабые места в системе противовоздушной обороны. В этом ему помогают американские спутники», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов. На этом фоне он упомянул недавние сообщения СМИ, согласно которым украинские операторы дронов получают спутниковые изображения от компании Vantor через 15 минут после съемки. «Таким образом, они находят точки, через которые потенциально можно обойти ПВО, зенитно-ракетные комплексы, а также произвести отвлекающие маневры», – пояснил собеседник.

    Кроме того, противник все время что-то изобретает. «Так, на Украине отрабатывались вопросы применения беспилотников – в частности, Лелека-100 или Hornet – с метеорологических зондов, то есть с большой высоты. Происходит это следующим образом: аппараты несут на тросе, который потом отцепляется, дрон во время падения запускается, а когда оказывается непосредственно над объектом – атакует», – детализировал спикер.

    Есть несколько вариантов, как именно БПЛА смог долететь до Капотни. Так, Кнутов не исключает, что при атаке на Москву ВСУ использовали тактику так называемых «звездных налетов» – этот прием предполагает нанесение ударов одновременно с нескольких направлений. «Дроны могут атаковать, в том числе с востока. Они находят свободные от ПВО зоны, пролетают между ними, заходят на восток, разворачиваются и идут на столицу», – описал эксперт.

    По его оценкам, это один из самых тяжелых для работы противовоздушной обороны приемов. В то же время, осложнили ситуацию и погодные условия. «БПЛА идут на предельно малых высотах, и в дождливую погоду не всегда их можно обнаружить с помощью даже радиолокационных средств. По-видимому, на это и был расчет противника при ударе по МНПЗ», – допустил аналитик. Он также предположил, что украинская сторона использовала при налете продвинутые конструкции дронов, на которых к тому же установлены камеры, позволяющие видеть в дождь.

    Как бы то ни было, требуется предпринять ряд мер, чтобы исключить возможность повторения таких атак. «Важно уделить особое внимание не только малым, но и большим высотам, где могут летать метеорологические зонды противника. Кроме того, следует продолжать укреплять и развивать противовоздушную оборону. В Москве она достаточно хорошо поставлена, но в данном случае нужно идти по пути того, чтобы НПЗ и другие объекты имели свои малые мобильные группы ПВО», – заключил Кнутов.

    Напомним, в Москве при атаке дронов был поврежден объект Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) в Капотне. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, никто не пострадал. В МЧС уточнили, что пожар на НПЗ был оперативно локализован, на данный момент он уже потушен.

    «Ситуация на МНПЗ стабилизирована. Инцидент не отразился на функционировании предприятия», – отметили в ведомстве. Всего с начала суток на подлете к Москве было нейтрализовано 60 БПЛА. Во всех столичных аэропортах вводили ограничения.

    МНПЗ – крупнейший нефтеперерабатывающий завод Москвы, он обеспечивает около 35% рынка топлива столицы. Отметим, 17 мая в результате массированной атаки дронов обломки дрона упали на территории МНПЗ. Предприятие, несмотря на происшествие, продолжило работать в штатном режиме.

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    16 июня 2026, 13:12 • Новости дня
    Эксперт оценил риски после удара украинского дрона по Московскому НПЗ

    Экономист Юшков: Ситуация, когда в Москве пропадет топливо, исключена

    Эксперт оценил риски после удара украинского дрона по Московскому НПЗ
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    ВСУ пытаются метить в установки первичной переработки нефти на МНПЗ для того, чтобы все дальнейшие процессы «встали». Но ситуация, когда в Москве в моменте пропадет топливо, исключена, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о повреждении объекта МНПЗ из-за атак БПЛА.

    «Московский НПЗ – крупное предприятие, которое производит топливо для всего Московского региона. Когда оно строилось, комплекс был за пределами Москвы. Но город постепенно разрастался, и завод сначала оказался на черте, а потом и внутри столицы. Поэтому компания «Газпром нефть» сделала НПЗ образцово-показательным с минимальными выбросами в окружающую среду», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    По его словам, МНПЗ крайне важен еще и потому, что находится буквально в центре огромного рынка сбыта. «Логистика минимальна: с завода топливо фактически сразу поступает потребителям. Если предприятие сократит производство, топливо придется везти издалека, что создаст дополнительные проблемы», – рассуждает собеседник. Эксперт допускает, что ВСУ пытаются метить в установки первичной переработки нефти для того, чтобы все дальнейшие процессы «встали», и нефтепродукты невозможно было бы получить.

    Но ситуация, когда в Москве в моменте пропадет топливо, исключена. «Во-первых, как правило, оборудование довольно быстро чинится и заменяется. Во-вторых, в резервуарах есть довольно большой объем топлива, который можно использовать во время проведения ремонтных работ. Наконец, НПЗ из соседних регионов смогут, что называется, подставить плечо», – уточнил Юшков.

    При этом ронимание населением механизмов, как работает топливная логистика, поможет избежать всплесков ажиотажного спроса на фоне ударов по нефтепереработке. «Допустим, на АЗС в день приезжала одна тысяча автомобилей. Если начинается паника, и на заправку приезжает уже две тысячи машин, то – даже при нормальном снабжении топливом – будут возникать перерывы в доставке. Это вызовет у населения еще большую тревогу. Но она безосновательна: на деле топливо не заканчивалось, просто начался аномальный спрос», – описал аналитик.

    Напомним, в Москве при атаке дронов был поврежден объект Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) в Капотне. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, никто не пострадал. В МЧС уточнили, что пожар на НПЗ был оперативно локализован, на данный момент он потушен.

    «Ситуация на МНПЗ стабилизирована. Инцидент не отразился на функционировании предприятия», – отметили в ведомстве. Всего с начала суток на подлете к Москве было нейтрализовано 60 БПЛА. Во всех столичных аэропортах вводили ограничения.

    МНПЗ – крупнейший нефтеперерабатывающий завод Москвы, он обеспечивает около 35% рынка топлива столицы. Отметим, 17 мая в результате массированной атаки дронов обломки дрона упали на территории МНПЗ. Предприятие, несмотря на происшествие, продолжило работать в штатном режиме.

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    15 июня 2026, 17:32 • Новости дня
    ЛДПР призвала ограничить комиссию маркетплейсов для российских продавцов до 20%

    Tекст: Валерия Городецкая

    ЛДПР выступила с инициативой ограничить размер комиссий маркетплейсов для российских продавцов и запретить навязывание дополнительных платных услуг. Соответствующее обращение председатель партии Леонид Слуцкий направил министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову.

    Согласно предложению, интернет-площадки не должны включать в договоры с продавцами условия о комиссионном вознаграждении свыше 20% от стоимости реализованного товара, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «На сегодняшний день маркетплейсы являются ключевой инфраструктурой сбыта. Однако вместо создания взаимовыгодных условий монополисты всеми силами душат отечественный бизнес. В 2026 году комиссия на Wildberries выросла с 19% до 31,5%, а на Ozon сбор вырос до 33%, при этом для некоторых категорий товаров комиссия составила грабительские 55%», – пишет Слуцкий в своем письме главе Минпромторга.

    Политик отметил, что иностранные продавцы получают льготный тариф до 11%, в то время как сроки выплат российским предпринимателям увеличились до 24-27 дней. Это приводит к кассовым разрывам, вынуждая бизнес повышать цены или пользоваться платными услугами досрочного вывода средств.

    «Мало того – сроки перечисления продавцам их законных вырученных средств необоснованно увеличились с 9-15 до 24-27 дней. Уже зафиксировано множество случаев, когда платежи не поступали даже после истечения установленного срока», – отмечает глава ЛДПР.

    В свзи с этим партия предлагает закрепить добровольный характер платных услуг и обязать площадки перечислять деньги не позднее пяти дней после получения товара покупателем. В настоящий момент эти вопросы находятся вне правового регулирования, что позволяет платформам ухудшать условия.

    В ЛДПР считают, что такие меры помогут снизить финансовую нагрузку на отечественный малый и средний бизнес, уменьшить число кассовых разрывов и случаев банкротства среди продавцов. Также инициатива, по мнению авторов обращения, будет способствовать сохранению конкуренции на рынке и позволит сдерживать рост цен для покупателей.

    Ранее президент России Владимир Путин отметил проблему предоставления скидок на маркетплейсах за счет малого бизнеса.

    Федеральная антимонопольная служба вынесла официальные предупреждения компаниям Wildberries и Ozon из-за ущемления интересов торговых партнеров.

    До этого ведомство потребовало от цифровых платформ выровнять размеры комиссий для российских и иностранных продавцов.

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    15 июня 2026, 21:41 • Новости дня
    Патрушев заявил о регулярном минировании в Европе идущих в порты России судов
    Патрушев заявил о регулярном минировании в Европе идущих в порты России судов
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В российские порты регулярно приходят торговые суда с закрепленными на днище магнитными минами, то есть превращенные в плавучие бомбы, заявил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

    Помощник президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев рассказал о превращении гражданских кораблей в плавучие бомбы, передает РИА «Новости». По его словам, взрывные устройства своевременно обнаруживают и обезвреживают.

    «Не секрет, что в наши порты уже регулярно приходят торговые суда с закрепленными на днище магнитными минами, то есть превращенные в плавучие бомбы. Мы эти мины обнаруживаем, обезвреживаем, но сам факт налицо. Кстати, есть подозрения, что мины ставятся в европейских портах», – подчеркнул Патрушев.

    Помощник президента также обратил внимание на то, что западные страны рассматривают возможность нанесения превентивных ударов по базам Военно-морского флота России. В связи с этим он указал на необходимость своевременного рассредоточения и поддержания высокой боевой готовности флота для противостояния различным угрозам, включая беспилотники, кибератаки и диверсии.

    Патрушев добавил, что российским морякам следует действовать решительно и перехватывать инициативу, навязывая свою волю противнику у его берегов. По его мнению, не стоит дожидаться появления сил НАТО у границ России, а необходимо самим присутствовать вблизи территорий вероятного противника.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело после обнаружения магнитных мин на прибывшем из Бельгии судне.

    Сотрудники ФСБ предотвратили подрыв прибывшего из Бельгии газовоза «Аррхениус».

    Николай Патрушев анонсировал возможность сопровождения российских судов боевыми мобильными группами.

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    15 июня 2026, 18:19 • Новости дня
    Стало известно состояние членов экипажа разбившегося под Иркутском Ту-22М3

    Кобзев: Экипаж разбившегося бомбардировщика Ту-22М3 доставлен в больницу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Члены экипажа разбившегося бомбардировщика Ту-22М3 госпитализированы и проходят комплексное обследование, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

    «Экипаж упавшего в Боханском районе военного самолета доставлен в больницу», – написал Кобзев в своем канале в Max.

    Глава области уточнил, что состояние троих пострадавших оценивается как легкое, а еще одного – как среднетяжелое. По предварительным данным медиков, жизням летчиков сейчас ничего не угрожает.

    В понедельник Министерство обороны России подтвердило крушение бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области.

    В апреле прошлого года аналогичный стратегический ракетоносец разбился в этом же регионе. Тогда экипаж увел падающее воздушное судно от жилых домов.

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    15 июня 2026, 17:09 • Новости дня
    Рособрнадзор вынес предостережения РУДН и еще 18 российским вузам

    Tекст: Денис Тельманов

    Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) вынесла предупреждения 19 отечественным вузам.

    В ведомстве подчеркнули необходимость соблюдения государственных стандартов. «Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования», – говорится в официальном сообщении на сайте службы.

    Среди учебных заведений, получивших уведомления, оказались Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Московский институт предпринимательства и права, а также Казанский институт финансов, экономики и информатики. Кроме того, в список попал Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования. Все данные о принятых мерах уже внесены в Единый реестр контрольных мероприятий.

    В начале июня надзорное ведомство направило официальные предупреждения руководству четырех российских университетов. В конце мая аналогичные документы получили три крупных столичных вуза.

    Неделей ранее Рособрнадзор объявил предостережения Московскому физико-техническому институту и Южному федеральному университету.

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    15 июня 2026, 16:57 • Новости дня
    Опубликованы кадры крушения бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области
    Опубликованы кадры крушения бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В интернете распространилась видеозапись крушения тяжелого сверхзвукового самолета Ту-22М3 в районе города Свирск в Иркутской области.

    Кадры опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале, передает «Лента.Ру».

    На представленных кадрах запечатлен момент крушения воздушного судна. После столкновения с землей на месте инцидента вспыхнул сильный пожар.

    В понедельник Министерство обороны России подтвердило факт аварии бомбардировщика во время учебно-тренировочного полета.

    В апреле прошлого года стратегический ракетоносец Ту-22М3 разбился в Иркутской области из-за технической неисправности.

    В августе 2024 года один из пилотов рухнувшего самолета скончался от полученных травм.

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    15 июня 2026, 15:32 • Новости дня
    ЦБ сообщил о возвращении Набиуллиной к работе после болезни

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в эту пятницу примет участие в пресс-конференции по итогам заседания совета директоров, посвященного ключевой ставке, сообщил ЦБ.

    «19 июня в 15.00 состоится пресс-конференция по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике. В мероприятии примут участие председатель Банка России Эльвира Набиуллина и заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин», – отмечается в сообщении в канале регулятора в Max.

    Перед началом Петербургского международного экономического форума представители Центробанка заявили об ухудшении самочувствия главы регулятора.

    Позже пресс-служба ведомства сообщила о пропуске Набиуллиной конференции НАУФОР из-за больничного.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пожелал председателю Банка России скорейшего выздоровления.

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    16 июня 2026, 14:26 • Новости дня
    Эксперт: Каллас озвучила страшилку о военном блоке России и Китая

    Китаист Маслов: На Западе раскручивают страшилку о военном блоке России и Китая

    Эксперт: Каллас озвучила страшилку о военном блоке России и Китая
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Между Россией и Китаем происходит постоянный обмен информацией. Говорить о том, что кто-то кого-то обучает, просто бессмысленно. Речь идет именно о взаимодействии, сказал газете ВЗГЛЯД китаист Алексей Маслов. Так он прокомментировал утверждения главы евродипломатии Каи Каллас о том, что китайские военные якобы обучали российских военнослужащих для участия в боевых действиях на Украине.

    «Глава евродипломатии Кая Каллас, судя по всему, неправильно информирована о процессах, которые происходят в отношениях Москвы и Пекина», – отметил Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ. Он напомнил, что с 2013 года регулярно проходят учения сухопутных, воздушных и морских сил Россия и Китая.

    «Между странами идет постоянный обмен информацией. Говорить о том, что кто-то кого-то обучает, просто бессмысленно. Речь именно о взаимодействии», – подчеркнул собеседник. По его мнению, Каллас неслучайно выступила с заявлением об «обучении» китайскими военными российских военнослужащих.

    «На Западе широко раскручивается страшилка о том, что Москва и Пекин якобы готовятся к созданию военного блока. Прежде всего этим отличаются немецкие и британские эксперты. Тем самым, они обосновывают, почему необходимо усиливать НАТО, выделять дополнительные деньги. На этом фоне утверждение Каллас – на мой взгляд, нагнетание напряженности по всему миру», – детализировал востоковед.

    Он назвал реакцию Пекина на выпад Каллас абсолютно правильной. «Примечательно, что если раньше Китай тянул с заявлениями и отвечал очень гладко и мягко, то сейчас китайские дипломаты выступают оперативно и жестко. Дело в том, что им тоже надоел тот поток неправды, который льется в отношении внешней политики КНР», – заключил Маслов.

    Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь опроверг слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас о том, что китайские военные якобы обучали российских коллег для участия в боевых действиях на Украине. «Соответствующие заявления не имеют фактической основы, это чистая клевета и очернительство», – заявил Линь.

    О том, что китайские военные якобы принимали участие в обучении российских войск, Каллас заявила по итогам встречи глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге, сообщает Bloomberg. «Мы тщательно оцениваем последствия», – отметила она, добавив, что в ходе обсуждения министры договорились ввести санкции против нескольких китайских организаций.

    В прошлом месяце агентство Reuters писало, что в 2025 году Китай якобы провел тайную подготовку примерно 200 российских военнослужащих, некоторые из которых затем вернулись в зону СВО. В материале указывалось, что обучение было в основном сосредоточено на использовании БПЛА и изложено в «российско-китайском соглашении на двух языках, подписанном высокопоставленными российскими и китайскими офицерами в Пекине 2 июля 2025 года».

    Пекин опроверг эти сообщения. «В вопросе украинского кризиса Китай последовательно придерживался объективной и беспристрастной позиции и прилагал усилия для содействия мирным переговорам», – отмечалось в комментарии МИД КНР. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию, указал на большое число лживых сообщений в западных изданиях.

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    15 июня 2026, 21:21 • Новости дня
    Лукашенко не исключил завершения конфликта на Украине в 2026 году
    Лукашенко не исключил завершения конфликта на Украине в 2026 году
    @ MAXIM SHIPENKOV/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил прекращение боевых действий в текущем году.

    «Это очень возможно... и это зависит от воли нескольких человек. Если такая воля и желание есть, эти войны могут быть прекращены в этом году, и даже конфликт между Россией и Украиной может завершиться в этом году», – заявил белорусский лидер в интервью телеканалу Al Arabiya English, передает РИА «Новости».

    Глава государства также выразил мнение, что украинский кризис носит гораздо более сложный характер, чем противостояние между США и Ираном. Он подчеркнул многогранность и глубину текущих противоречий в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в согласии Киева на предложенный США мирный договор.

    Незадолго до этого белорусский лидер озвучил надежду на скорое завершение украинского конфликта.

    Месяцем ранее глава государства предупредил об угрозе полного исчезновения Украины в случае затягивания боевых действий.

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