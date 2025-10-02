Я полностью потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, какие-то объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень, очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 90-е. Это два совершенно разных города.5 комментариев
G7 решила усилить давление на Россию и экспортеров российской нефти
G7 намерена ужесточить санкции против России, рассмотреть варианты использования ее замороженных активов, а также «максимально усилить» давление на экспортеров российской нефти, говорится в совместном заявлении министров финансов стран G7 .
В тексте заявления G7, которое опубликовало правительство Канады по итогам виртуальной встречи министров, сообщается о договоренности «предпринять общие шаги, чтобы увеличить давление на Россию» с целью «поддержки Украины», передает РИА «Новости».
В коммюнике подчеркивается, что обсуждаются дополнительные торговые меры и ограничения в отношении государств и организаций, помогающих «финансировать военные усилия» России, в том числе через нефтепродукты из российской нефти.
«Мы согласились, что сейчас самое время усилить давление на экспорт нефти из России, являющийся основным источником ее доходов. Мы будем оказывать давление на тех, кто продолжает увеличивать закупки российской нефти… и на тех, кто способствует обходу санкций», – говорится в заявлении.
Министры договорились принять меры, направленные на значительное сокращение импорта углеводородов из России. Также они разрабатывают широкий спектр вариантов для удовлетворения финансовых потребностей Украины, включая «скоординированное использование полной ценности замороженных суверенных активов России».
Подчеркивается, что все действия G7 будут реализовываться в рамках правовых норм стран-участников. Новые меры и дальнейшее обсуждение вопросов поддержки Украины запланированы на встречу 15 октября 2025 года в Вашингтоне.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон выступил против идеи канцлера ФРГ Фридриха Мерца предоставить Украине беспроцентный кредит почти на 140 млрд евро за счет замороженных суверенных активов России.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что не все страны Евросоюза поддерживают инициативу предоставления Украине так называемого репарационного кредита за счет замороженных российских активов.
Премьер Бельгии Барт де Вевер раскритиковал идею такого кредита для Украины.