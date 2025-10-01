Я полностью потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, какие-то объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень, очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 90-е. Это два совершенно разных города.2 комментария
Макрон выступил против кредита Украине за счет активов России
Президент Франции Эммануэль Макрон усомнился в законности использования замороженных российских активов для предоставления крупного кредита Киеву.
Макрон критически отнесся к предложению канцлера ФРГ Фридриха Мерца выдать Украине беспроцентный кредит почти на 140 млрд евро за счет замороженных суверенных активов России, сообщает ТАСС.
На неформальном саммите ЕС в Копенгагене Макрон отметил важность соблюдения международного права в вопросе замороженных активов.
«Когда активы замораживаются, нужно уважать международное право», – заявил президент Франции журналистам, его слова приводит газета The Guardian. Макрон подчеркнул, что любые действия с арестованными средствами РФ должны соответствовать международным нормам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что не все страны Евросоюза поддерживают инициативу предоставления Украине так называемого репарационного кредита за счет использования замороженных российских активов.
Агентство Bloomberg сообщало, что Евросоюз планирует завершить разработку механизма кредитования Киева за счет замороженных российских активов к концу 2025 года.
Премьер Бельгии Барт де Вевер раскритиковал идею кредита Украине за счет активов России.