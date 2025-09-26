Bloomberg: ЕС хочет согласовать кредит Киеву за счет активов России до конца года

Юшков: Турция не выполнит требование Трампа об отказе от газа и нефти из России

Tекст: Анастасия Куликова

«Россия является для Турции давним и очень крупным поставщиком газа, нефти и нефтепродуктов. Анкаре невыгодно выполнять требование Дональда Трампа и прекращать закупки российских углеводородов», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

Так, наличие газа из России позволяет сохранять цены на турецком рынке ниже, чем в ряде других регионов, пояснил собеседник. Однако Вашингтон преследует свои цели. Аналитик напомнил о планах США удвоить экспорт СПГ за счет ввода в эксплуатацию новых заводов. «Штаты, будучи нетто-экспортером, стремятся расчистить рынки сбыта и для существующих объемов, и для новых проектов», – уточнил эксперт.

Если Турция откажется от поставок российского газа, то это спровоцирует рост цен, прогнозирует Юшков. Другими словами, в выигрыше окажутся поставщики из США, но не турецкая сторона. Несколько иная ситуация в нефтяной сфере, вокруг которой Анкара выстроила бизнес-схему, продолжил спикер.

«Турция с 2022 года последовательно наращивает объемы закупок нефти и продуктов ее переработки. Благодаря этому страна обеспечивает внутренние потребности и высвобождает объемы нефтепродуктов, которые производятся на турецких НПЗ, для продажи Евросоюзу. Турки активно зарабатывают на этом. Поэтому им невыгодно отказываться от поставок из России», – детализировал Юшков.

По его мнению, призывы Дональда Трампа к Анкаре и другим странам прекратить закупки углеводородов – попытка «запугать» Москву и подтолкнуть ее согласиться на американские условия по урегулированию украинского кризиса. «Если бы Трампу нужно было лишить Россию рынков сбыта, он бы не встречался с Эрдоганом, не вводил бы пошлины против Индии, а просто применил бы те же санкции, как против Ирана и Венесуэлы», – предположил аналитик.

Впрочем, полный запрет вреден и для самих американцев. «Дело в том, что цены на топливо на внутреннем рынке США зависят от цен на мировом. Если они пойдут вверх, это приведет к росту стоимости для американских потребителей. Тогда Трамп столкнется с последствиями – а именно, со снижением поддержки избирателей», – уточнил эксперт, напомнив о периоде президентства Джо Байдена, когда по стране клеили наклейки с демократом на заправках.

«Таким образом, слова Трампа об отказе от российских нефти и газа – это блеф. Я думаю, что турецкие власти не станут выполнять требования главы Белого дома. Возможно, они продолжат торговаться и выдвигать Штатам свои условия, ссылаясь на экономический ущерб от возможного отказа от российских нефти и газа. Но сомневаюсь, что в конечном итоге это приведет к каким-то кардинальным решениям со стороны Анкары», – подчеркнул Юшков.

«Образцовое партнерство с США, как его раньше называли турки, оказалось не таким уж образцовым, хоть и задорным. Анкара, как у нее это часто бывает в последнее время, на распутье и несколько запуталась в своих клубках», – заметил в свою очередь Владимир Аватков, доктор политических наук, заведующий отделом Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН.

Ранее Трамп призвал Турцию отказаться от покупки российских энергоносителей. Об этом президент США заявил во время встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме. По мнению американского лидера, закупки нефти и газа не должны возобновляться, пока продолжается конфликт на Украине.

Эрдоган «мог бы оказать серьезное влияние» в вопросе украинского урегулирования, но он «занимает нейтральную позицию», считает Трамп. «Лучшее, что он мог бы сделать – это не покупать нефть и газ у России», – добавил глава Белого дома.

Позже во время общения с журналистами президент США признался, что не хотел бы прямо отвечать на вопрос о том, согласился ли его турецкий коллега прекратить импорт российских энергоносителей. «Но если бы я захотел, чтобы [он отказался], он бы это сделал», – отметил американский лидер.

Трамп заявил об уверенности в том, что Анкара откажется от закупки российской нефти, так как у нее есть «множество вариантов», а также доступ к морю. При этом он указал, что для таких стран, как Венгрия и Словакия, которые «зависят от одного трубопровода», отказ от ресурсов станет гораздо сложнее. «Я просто не хочу, чтобы люди винили их», – сказал глава Белого дома.

Примечательны слова американского лидера о том, что Вашингтон даст согласие на поставки F-35 Турции, если Анкара выполнит определенную просьбу Штатов. «Мы могли бы легко заключить сделку с Турцией по F-35, возможно, и сделаем это, но Эрдоган сначала сделает кое-что для нас», – сообщил он.

Отметим, Россия в 2024 году, как и годом ранее, сохранила позицию основного поставщика природного газа, нефти и нефтепродуктов в Турцию. При этом в последние недели Анкара стремилась диверсифицировать свои поставки, пишет Bloomberg. Так, турецкая энергетическая госкомпания Botas подписала контракт на поставку около 70 млрд кубометров СПГ с американской Mercuria. Сделка рассчитана на 20 лет и предполагает поставку примерно четырех миллиардов кубометров в год.

Напомним, Трамп ранее критиковал Пекин, Нью-Дели и некоторые страны НАТО за покупку российской нефти и других энергопродуктов. «Китай и Индия – основные спонсоры продолжающейся войны, так как они продолжают покупать российскую нефть. Но что непростительно: даже ряд стран НАТО не полностью отказались от российских энергоресурсов», – возмущался президент США в ходе выступления на ГА ООН.

Тем временем ЕС решил ускорить на год отказ от российского СПГ: теперь полный запрет на закупки топлива намечен на 1 января 2027 года, а не к концу того же года, как планировалось ранее. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что этот шаг отражает желание Брюсселя продемонстрировать Вашингтону готовность расчистить рынок для американского газа.