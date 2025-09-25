Politico: Берлин поддержал идею передачи замороженных российских активов Киеву

Tекст: Алексей Дегтярев

Берлин согласился изучить новые законные варианты использования до 172 млрд евро замороженных российских активов для поддержки Украины, пишет Politico.

Советник канцлера Германии Михаэль Клаус заявил, что страна открыта для рассмотрения предложений Еврокомиссии, предполагающих передачу активов Украине с одновременной заменой их долговыми обязательствами, обеспеченными Евросоюзом.

Как отмечает издание, Еврокомиссия выступила с инициативой направить крупные суммы российских государственных активов, замороженных в бельгийском депозитарии Euroclear, на финансирование Украины, заменив изъятые средства облигациями под гарантии ЕС.

Это решение должно, по мнению разработчиков, исключить обвинения в незаконной конфискации российского имущества. Ряд дипломатов называют такой подход «юридически креативным».

Также сообщается, что Германия теперь оказывает давление на другие страны ЕС, призывая их поддержать план до неформального саммита лидеров Евросоюза в Копенгагене на следующей неделе.

Франция же занимает более осторожную позицию, отмечая, что прямое изъятие средств Центрального банка России противоречит международным нормам. При этом Еврокомиссия настаивает, что предлагаемая схема позволит избежать использования средств европейских налогоплательщиков для поддержки Украины, которая в следующем году столкнется с существенным бюджетным дефицитом.

По данным издания, большинство российских активов хранятся в Euroclear и вложены в западные государственные облигации, которые уже были конвертированы в наличные.

Еврокомиссия предлагает использовать эти средства для выдачи Украине «репарационного кредита», а 13 млрд евро базовых активов оставить нетронутыми.

Окончательное предложение будет вынесено на рассмотрение после достижения широкой поддержки среди стран ЕС. Европейский центральный банк и представители Euroclear выражают обеспокоенность возможными юридическими и финансовыми рисками, связанными с этой схемой.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что нарушение правил в отношении замороженных активов России, соблюдению которых привержены в Европе, приведет к «полному хаосу».

Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что хаоса за этим не последует, а последуют жесткие ответные меры.