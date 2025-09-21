Амбиции европейских политиков, готовых воевать с Россией, сильно превосходят реальные возможности их армий. И что не менее важно, превосходят желание вступать в бой самих военных. Служить они еще готовы. Но воевать – нет.7 комментариев
Макрон: Изъятие активов у России приведет к «полному хаосу»
Конфискация российских активов стала бы актом, нарушающим международное право, заявил французский президент Эммануэль Макрон в интервью.
«Эти активы нельзя конфисковать у Центрального банка даже в такой ситуации. Я считаю, что это вопрос доверия, и очень важно, чтобы наши страны уважали международное право», – сказал Макрон CBS News, передает РИА «Новости».
По его словам, подобные нарушения могут привести к «полному хаосу».
Французский лидер отметил, что не собирается делать с российскими активами «все невозможное».
Ранее Еврокомиссар допустил использование активов России странами G7 для финансирования поддержки Украины. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о жестком ответе Москвы в случае попытки взыскать компенсации по Украине.