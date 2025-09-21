  • Новость часаАксенов: ВСУ ударили по санаторию в Крыму, погибли люди
    Никита Миронов Никита Миронов Армии НАТО нуждаются в защите

    Амбиции европейских политиков, готовых воевать с Россией, сильно превосходят реальные возможности их армий. И что не менее важно, превосходят желание вступать в бой самих военных. Служить они еще готовы. Но воевать – нет.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Новый миропорядок меняет маршруты нефти и газа

    Америка не скрывает цели: переразметить мировой энергетический спрос в пользу своих производителей. Китай и Индия борются за новые дисконты. Россия, будучи одновременно изолируемой и необходимой, продолжает употреблять искусство возможного во благо своей экономики...

    Илья Ухов Илья Ухов Государство повернулось лицом к проблеме миграции

    Можно много говорить про ограничения миграции, но если выбить из-под нее экономические стимулы, максимально осложнить ведение «теневой» деятельности – тогда стоимость как бы «дешевого» труда вдруг станет не такой уж и дешевой.

    21 сентября 2025, 21:38 • Новости дня

    Макрон: Изъятие активов у России приведет к «полному хаосу»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Конфискация российских активов стала бы актом, нарушающим международное право, заявил французский президент Эммануэль Макрон в интервью.

    «Эти активы нельзя конфисковать у Центрального банка даже в такой ситуации. Я считаю, что это вопрос доверия, и очень важно, чтобы наши страны уважали международное право», – сказал Макрон CBS News, передает РИА «Новости».

    По его словам, подобные нарушения могут привести к «полному хаосу».

    Французский лидер отметил, что не собирается делать с российскими активами «все невозможное».

    Ранее Еврокомиссар допустил использование активов России странами G7 для финансирования поддержки Украины. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о жестком ответе Москвы в случае попытки взыскать компенсации по Украине.

    21 сентября 2025, 07:40 • Новости дня
    Десятки солдат ВСУ добровольно сдались в плен через специальный бот

    Tекст: Ирма Каплан

    Организатор российского проекта по разработке бота для помощи военнослужащим ВСУ добровольно сдаться в плен сообщил об успешной работе бота и десятках спасенных от гибели украинцев.

    «С помощью бота несколько десятков человек уже смогли перейти линию фронта и сейчас находятся в безопасности», – рассказал организатор проекта РИА «Новости».

    Группа российских волонтеров создала бот @FREE_SOLDIER2022 для помощи украинским гражданам, которых насильно мобилизовали в ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) или солдатам для добровольной сдачи в плен.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на Херсонском и Запорожском направлениях солдаты ВСУ регулярно обращались с просьбой обеспечить возможность добровольно сдаться в плен, рассказали в российских силовых структурах.

    Группа украинских военных в Новониколаевке ошибочно оказалась на позициях российских войск и без сопротивления сдалась в плен.

    21 сентября 2025, 14:17 • Новости дня
    Песков заявил о готовности Путина к диалогу по урегулированию на Украине

    Песков: Путин открыт к урегулированию ситуации на Украине путем переговоров

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин по-прежнему открыт к переговорам по урегулированию ситуации на Украине и надеется на взаимодействие с США в этом вопросе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

    По словам Пескова, Путин, как и президент США Дональд Трамп, сохраняет заинтересованность и открытость к выводу всей «украинской истории в русло мирного урегулирования». Он подчеркнул: «Мы рассчитываем на то, что Соединенные Штаты и лично президент Трамп будут прилагать усилия с тем, чтобы помогать в этом деле. Ну а дальше посмотрим, что из этого получится», передает ТАСС.

    Песков также добавил, что в Британии Дональду Трампу могли рассказать о планах продолжать давление на Россию и усиливать санкции. По его словам, такие действия не способствуют мирному урегулированию.

    Ранее Песков заявил, что европейские страны делают все возможное, чтобы продолжить путь конфронтации и усилить напряженность. Кроме того, Песков сообщил о стремлении Путина к дипломатическому решению ситуации на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в США признали Европу угрозой мира на Украине.

    21 сентября 2025, 16:48 • Видео
    Запад вернет «ухилянтов» на Украину

    В Канаде начали требовать от мигрантов-мужчин с Украины урегулировать все правовые вопросы с украинским министерством обороны. Иными словами, страны Запада, выступающие за продолжение конфликта, начали пополнять ряды ВСУ «ухилянтами». И Канада – это только начало.

    21 сентября 2025, 17:18 • Новости дня
    В зоне СВО погиб поляк Ежи Тыц, руководивший мемориальным обществом «Курск»
    В зоне СВО погиб поляк Ежи Тыц, руководивший мемориальным обществом «Курск»
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Гражданин Польши Ежи Тыц, возглавлявший мемориальное общество «Курск» и участвовавший в восстановлении памятников советским воинам, погиб в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в правительстве Курской области.

    Тыц был гражданином Польши, он известен своей деятельностью по восстановлению памятников советским солдатам в Польше, передает ТАСС со ссылкой на сообщение областного руководства.

    «На фронте он взял позывной «Зыгмунт» и до конца оставался верен своим убеждениям, сражаясь против неонацистов», – говорится в сообщении.

    Тыц долгие годы возглавлял общество «Курск» в Польше. Под его руководством были восстановлены десятки памятников и воинских захоронений. В мае 2020 года за эту работу его наградили медалью «Памяти героев Отечества».

    Тыц осуществлял свою деятельность, несмотря на жесткое давление русофобских властей Варшавы, которые вынудили его покинуть родину. Последние годы он проживал в России.

    В 2019 году Тыц критиковал занимавшего тогда пост директора музея Второй мировой войны в Гданьске Кароля Навроцкого из-за запрета исполнения песни «Темная ночь».

    Сейчас Навроцкий находится в должности президента Польши, он одержал победу, набрав 50,89% голосов во втором туре выборов.

    21 сентября 2025, 01:53 • Новости дня
    Зеленский объявил санкции против Гуцул, Мизулиной и внука де Голля

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о трех пакетах санкций в отношении физических и юридических лиц России, указы о них опубликованы на сайте президента Украины.

    Всего в списках подсанкционных указаны 66 физических лиц и 13 компаний, против которых применено блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений и лишение всех украинских госнаград, передает ТАСС.

    В этот раз Зеленский поместил в списки главу Гагаузской автономии Молдавии Евгению Гуцул и внука первого президента Франции генерала Шарля де Голля Пьера. Кроме Гуцул в санкционном списке упомянуты еще 10 молдавских политиков.

    Среди россиян подсанкционными стали глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, первый замглавы МВД Андрей Кикоть, директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, внук генерала Шарля де Голля Пьер де Голль выразил желание оформить российское гражданство. Также он заявил о намерении переехать в Москву ради сохранения семейных и традиционных ценностей для своих детей.

    21 сентября 2025, 15:26 • Новости дня
    Орбан: Запад перестал быть образцом для подражания
    Орбан: Запад перестал быть образцом для подражания
    @ IMAGO/Isabelle Ouvrard/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Западный мир прекратил быть образцом и моделью для подражания, необходимо признать этот факт, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    Необходимо проявить интеллектуальную, политическую и личную смелость, чтобы признать, что Запад более не представляет собой образец для подражания, указал Орбан, передает РИА «Новости».

    Также важно показать, что есть путь лучше.

    Он пояснил, что Евросоюз постоянно находится на грани, он характеризуется миграцией, насилием, провальной политикой и большими долгами.

    «Венгрия твердо стоит на своем: страна без мигрантов, за семью и предоставление возможностей для тех, кто готов работать», – отметил он.

    Ранее премьер-министр резко раскритиковал политику руководителя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и предложил ей покинуть свой пост.

    Также Орбан призывал прекратить «кампанию ненависти» со стороны либеральных левых.

    21 сентября 2025, 19:29 • Новости дня
    Макрон: Евросоюз прорабатывает полный отказ от энергоносителей из России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Страны Европейского союза пытаются создать условия, чтобы прекратить закупки российских энергоносителей, заявил французский президент Эммануэль Макрон.

    Макрона попросили прокомментировать слова американского коллеги Дональда Трампа о том, что ЕС до сих пор покупает нефть и газ из России, передает РИА «Новости».

    «Это правда, и мы это исправляем… мы должны закончить работу», – указал президент Франции.

    Ранее источники сообщали, что ЕС обсуждает введение торговых ограничений на поставки российской нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба».

    До этого в ЕС поясняли, что в новом пакете антироссийских санкций Евросоюза нет мер против экспорта российской нефти.

    20 сентября 2025, 23:45 • Новости дня
    Захарова высмеяла лингвистические проблемы пассажиров поезда на Львов

    Tекст: Ирма Каплан

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в Telegram-канале эпизод в поезде на Львов, в котором пассажирка требовала у соседей по купе прекратить изъясняться по-русски.

    «Представляете, только ребята дверь в спальню закроют, из окна вопрос: «По-москальски будэте или по-эвропейски?» – поиронизирована в посте дипломат.

    Захарова приложила к посту ссылку на материал украинского издания «Страна», в котором запечатлен момент, когда в поезде, следующем во Львов, между пассажирами возникает словесный конфликт из-за русского языка.

    «А куда вы едете?» – спрашивает на украинском пассажирка с верхней полки.

    «Во Львов», – отвечает девушка снизу.

    «А почему вы тогда говорите по-русски? Вы что, в Россию едете? Вы русифицируете наших детей, сиди ома и не едь во Львов. Возвращайся домой в Россию, я предупредила!» – стращает хрипом сверху будущая европейка с Украины.

    Молодой человек снизу, реагируя на происходящее жестами и пытаясь съесть сосиску в тесте, закатывает глаза и показывает жест «ОК», не сказав ни единого слова.

    Ранее в этот день стало известно, что в поезде, следовавшем из Киева в Рахов Закарпатской области, пассажиры заметили на электронном табло фразу «Слава России».

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему украинские зумеры и представители старшего поколения все чаще предпочитают общаться на русском языке.

    20 сентября 2025, 22:22 • Новости дня
    Захарова: За всеми решениями Ющенко стоит его жена из Госдепа

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что за призывами Виктора Ющенко «идти на Москву» и другими заявлениями стоит его супруга Кэтрин Клэр Чумаченко, работавшая в Госдепе США.

    Бывший президент Украины Виктор Ющенко принимает все свои решения под влиянием жены, сотрудницы Госдепа США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет «Комсомольская правда».

    Захарова заявила, что родители Кэтрин Клэр Чумаченко – остарбайтеры. Это вывезенные на принудительные работы в Третий рейх славяне.. По словам дипломата, нацисты считали славян трудовой силой или подлежащими уничтожению.

    Мария Захарова также напомнила, что после окончания Второй мировой войны семья Чумаченко оказалась в США. Там они, по ее словам, присоединились к сообществу украинских националистов.

    Ранее бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил о необходимости для Киева «идти дальше бывших государственных границ» и продвигаться к Москве.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник прокомментировал это заявление в стихотворной форме.

    21 сентября 2025, 22:03 • Новости дня
    Аксенов: ВСУ ударили по санаторию в Крыму, погибли люди

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские дроны атаковали санаторий «Форос» на Крымском полуострове, есть погибшие, пострадало 15 человек, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

    Беспилотники поразили несколько объектов на территории санатория, повреждено здание школы в поселке, указал Аксенов в своем Telegram-канале.

    «К сожалению, есть пострадавшие и погибшие. На данный момент количество пострадавших – около 15 человек, число погибших уточняется», – добавил он.

    Из-за падения фрагментов дрона загорелась сухая трава у Ялты.

    На месте работают профильные службы, добавил он.

    Ранее в воскресенье Минобороны сообщало, что над Россией во второй половине дня сбили 22 дрона, в том числе над Крымом – три.

    В ночь на 21 сентября над Крымом сбили 12 дронов.

    21 сентября 2025, 02:55 • Новости дня
    Марочко сообщил о максимальной результативности ВС России близ Хатнего

    Tекст: Ирма Каплан

    На текущей неделе ВС России заняли стратегические укрепрайоны и лесополосы у Хатнего Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко, назвав этот участок самым результативным у российских бойцов.

    «Если мы говорим о харьковском направлении, то самый успешный участок был в районе населенного пункта Хатнее: мы развивали успех в районе Мелового: как на север, так и на юг. Занят ряд украинских позиций, лесополос, которые ранее были под боевиками, а также взяты под контроль важные укрепрайоны противника», –  сказал он ТАСС.

    Марочко указал на то, что у Хатнего ВС России формируют «довольно серьезную» буферную зону на стыке с Курской областью, что позволит обезопасить жителей России от ударов противника.

    Ранее Марочко заявил, что группировки войск «Центр» и «Восток» за прошедшую неделю достигли заметных успехов, продвигаясь в Днепропетровской области и формируя буферные зоны у ДНР.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Харьковской области в ночь на 19 сентября произошли взрывы, в результате которых были поражены производственные объекты и военная инфраструктура, включая завод по сборке БПЛА, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    21 сентября 2025, 13:51 • Новости дня
    Песков вспомнил реакцию украинской делегации на георгиевскую ленту в 2015 году

    Песков рассказал, как украинцы «шипели» на него за георгиевскую ленту

    Песков вспомнил реакцию украинской делегации на георгиевскую ленту в 2015 году
    @ Алексей Майшев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что носит георгиевскую ленту на сумке уже много лет, а на переговорах в Минске в 2015 году она вызвала возмущение у украинской делегации.

    По его словам, первую ленточку он завязал на свою сумку за два месяца до заключения минских договоренностей, но она порвалась. В 2015 году Песков отправился на переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Минск уже с новой ленточкой, передает РИА «Новости».

    Песков подчеркнул, что во время этих переговоров представители украинской делегации неодобрительно отнеслись к его поступку. «Я приехал с этой ленточкой – с предшественницей, та порвалась совсем – в Минск, и украинские товарищи шипели на меня, что «зачем я это таскаю». Я говорил: «Не ваше это дело»», – поделился он в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

    Также пресс-секретарь отметил, что георгиевскую ленту всегда повязывает на свою сумку.

    В июле эстонские пограничники изъяли георгиевские ленты у граждан США и Германии при досмотре их личных вещей.

    Напомним, полиция Берлина запретила на празднованиях Дня Победы на трех крупных советских мемориалах российские флаги, знамена, георгиевские ленты, символы «V», «Z» , военные марши и песни, следует из официального вестника земельного административного ведомства Берлина.

    21 сентября 2025, 20:51 • Новости дня
    Над Россией за четыре часа сбили 22 украинских дрона

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В воскресенье после полудня над российской территорией перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны.

    С 16.00 до 20.00 мск дежурные средства ПВО нейтрализовали 16 дронов над Черным морем, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Над Белгородской областью и над Крымом сбили по три дрона.

    До этого над Белгородской областью уничтожили три украинских беспилотника.

    В ночь с субботы на воскресенье над Россией нейтрализовали 19 украинских дронов.

    21 сентября 2025, 16:20 • Новости дня
    Депутат: Зеленский и Санду состоят в одной секте

    Депутат Матвейчев: Молдавия при Санду вступила на опасный путь украинизации

    Депутат: Зеленский и Санду состоят в одной секте
    @ Pool/Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    В случае сохранения власти Майя Санду рискует завести Молдавию в крайне сложную ситуацию. Традиционные ценности народа республики будут поставлены под вопрос, а вероятность прямого конфликта с Россией значительно возрастет, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев. Ранее Владимир Зеленский объявил санкции против экс-главы Гагаузии Евгении Гуцул.

    «Санкции Украины против экс-башкана Гагаузии Евгении Гуцул – очередной акт антигуманизма со стороны офиса Владимира Зеленского. Правительство Молдавии уже разделило эту сильную женщину с ее детьми, приговорив к семи годам лишения свободы по совершенно надуманному поводу», – сказал Олег Матвейчев, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи.

    «И в этих условиях на сцену выходит Зеленский, который своими действиями буквально кричит: «Пустите меня к ней, я тоже хочу ее ударить». Это мерзкое, некрасивое и абсолютно немужское поведение. Киев таким образом пытается продемонстрировать солидарность с Кишиневом, который тоже пытается идти по дороге западной интеграции», – подчеркивает он.

    «Зеленский и Майя Санду состоят в одной секте либерального диктата. Ее участники в целом стремятся поддерживать друг друга. Налицо крайне опасная тенденция: украинизация Молдавии. В случае, если действующая администрация республики сохранит власть, молдавское государство ждут темные времена», – продолжает собеседник.

    «В стране будут устроены гонения на религиозных деятелей, детям начнут навязывать чуждые гендерные и сексуальные нормы. Еще больше граждан уедут за рубеж. Кроме того, начнутся военные провокации в сторону Приднестровья, что может привести и к прямому конфликту с Россией», – заключил Матвейчев.

    Ранее Владимир Зеленский объявил санкции против экс-главы Гагаузии Евгении Гуцул. Всего в принятом санкционном списке числятся 66 физических лиц, а также 13 компаний. Ограничения подразумевают блокировку активов фигурантов документа, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, а также прекращение всех принятых торговых соглашений.

    Помимо Гуцул среди физических лиц в списке имеется и внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля – Пьер. Среди россиян подсанкционными стали глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, первый замглавы МВД Андрей Кикоть, директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов.

    21 сентября 2025, 02:18 • Новости дня
    Марочко назвал группировки войск «Центр» и «Восток» самыми успешными на неделе

    Марочко назвал группировки «Центр» и «Восток» самыми успешными на неделе

    Tекст: Ирма Каплан

    Группировки войск «Центр» и «Восток» за прошедшую неделю достигли заметных успехов, продвигаясь в Днепропетровской области и формируя буферные зоны у ДНР, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, бойцы этих подразделений продвинулись в Днепропетровской области, создавая буферную зону у Донецкой Народной Республики и Запорожской области.

    «Если мы говорим за успешные участки линии боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции, то, по моему глубокому убеждению, здесь, безусловно, нужно отметить результаты группировок »Центр« и »Восток«, а это как раз Днепропетровская область на стыке с ДНР», – сказал Марочко ТАСС.

    Он отметил, что на минувшей неделе ВС России активно продвигались и освобождали населенные пункты на стыке ДНР и Днепропетровской области. При этом успехи отмечаются и на других направлениях СВО.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, населенный пункт Березовое на Украине был освобожден военными группировки «Восток» в ходе продвижения, сообщило Минобороны России.

    Российские войска установили полный огневой контроль над транспортными путями ВСУ в районе Красноармейска, что затрудняет их снабжение, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    21 сентября 2025, 04:25 • Новости дня
    СБУ объявила в розыск зампредседателя правительства России Дмитрия Патрушева

    СБУ объявила в розыск зампредседателя правительства РФ Дмитрия Патрушева

    Tекст: Ирма Каплан

    Служба безопасности Украины (СБУ) разыскивает заместителя председателя правительства России Дмитрия Патрушева, следует из базы данных ведомства.

    Дмитрия Патрушева объявили в розыск на Украине 18 июля. СБУ 11 июля заочно предъявила зампреду правительства России обвинения в военных преступлениях, совершенных по предварительному сговору группой лиц, передает ТАСС.

    Поводом для обвинений тогда указали якобы кражу украинского зерна с вошедших в состав России территорий.

    Дмитрий Патрушев возглавлял Министерство сельского хозяйства России в 2018–2024 годы, с мая 2024 года – зампредседателя правительства.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, руководителя российского ЦИК Эллу Памфилову объявили в розыск на Украине, она попала в розыскную базу украинского МВД. До этого СБУ заявила о розыске депутата Госдумы России и спортсмена Николая Валуева, который «посягнул на территориальную целостность Украины».

    В июне СБУ инициировала уголовное преследование рэпера Тимати за посещение Донбасса, на что он ответил преследователям, как мог.

