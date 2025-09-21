Макрон: Изъятие активов у России приведет к «полному хаосу»

Tекст: Алексей Дегтярев

«Эти активы нельзя конфисковать у Центрального банка даже в такой ситуации. Я считаю, что это вопрос доверия, и очень важно, чтобы наши страны уважали международное право», – сказал Макрон CBS News, передает РИА «Новости».

По его словам, подобные нарушения могут привести к «полному хаосу».

Французский лидер отметил, что не собирается делать с российскими активами «все невозможное».

Ранее Еврокомиссар допустил использование активов России странами G7 для финансирования поддержки Украины. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о жестком ответе Москвы в случае попытки взыскать компенсации по Украине.